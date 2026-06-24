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Recife

Tiroteio deixa mulher de 19 anos morta e homem ferido em festa de São João na Zona Norte do Recife

Vítimas foram encontradas com perfurações de arma de fogo

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Caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (24), em via pública, na Rua Chão de AlegriaCaso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (24), em via pública, na Rua Chão de Alegria - Foto: Google Street View/Reprodução

Um tiroteio deixou uma mulher de 19 anos morta e um homem, de 27, ferido, no bairro da Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife.

O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (24), em via pública, na Rua Chão de Alegria, durante uma festa de São João.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), as vítimas foram encontradas com perfurações de arma de fogo.

"A mulher veio a óbito no local e o homem foi socorrido para uma unidade hospitalar", informou a PCPE.

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Os nomes das vítimas não foram divulgados. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

O caso foi registrado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital como homicídio consumado e tentativa de homicídio.

"As diligências seguem até o esclarecimento do caso", ressaltou a PCPE.

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