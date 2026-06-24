Tiroteio deixa mulher de 19 anos morta e homem ferido em festa de São João na Zona Norte do Recife
Vítimas foram encontradas com perfurações de arma de fogo
Um tiroteio deixou uma mulher de 19 anos morta e um homem, de 27, ferido, no bairro da Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife.
O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (24), em via pública, na Rua Chão de Alegria, durante uma festa de São João.
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), as vítimas foram encontradas com perfurações de arma de fogo.
"A mulher veio a óbito no local e o homem foi socorrido para uma unidade hospitalar", informou a PCPE.
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Os nomes das vítimas não foram divulgados. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.
O caso foi registrado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital como homicídio consumado e tentativa de homicídio.
"As diligências seguem até o esclarecimento do caso", ressaltou a PCPE.