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Recife Tiroteio deixa mulher de 19 anos morta e homem ferido em festa de São João na Zona Norte do Recife Vítimas foram encontradas com perfurações de arma de fogo

Um tiroteio deixou uma mulher de 19 anos morta e um homem, de 27, ferido, no bairro da Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife.



O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (24), em via pública, na Rua Chão de Alegria, durante uma festa de São João.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), as vítimas foram encontradas com perfurações de arma de fogo.



"A mulher veio a óbito no local e o homem foi socorrido para uma unidade hospitalar", informou a PCPE.

Os nomes das vítimas não foram divulgados. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.



O caso foi registrado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital como homicídio consumado e tentativa de homicídio.



"As diligências seguem até o esclarecimento do caso", ressaltou a PCPE.

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