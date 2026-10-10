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ESTADOS UNIDOS Tiroteio deixa oito mortos na Pensilvânia Em um comunicado divulgado na noite de sexta-feira, a prefeitura de Erie qualificou o fato como uma "terrível tragédia"

Um homem matou oito pessoas a tiros, incluindo duas crianças, em uma cidade do estado da Pensilvânia, no norte dos Estados Unidos, antes de aparentemente cometer suicídio, informou a imprensa local.

Procurado pela AFP, o departamento de polícia da cidade de Erie se recusou a fazer comentários.

A publicação Erie News Now informou que a polícia compareceu na sexta-feira (9), por volta das 17h00, a uma residência de Erie após receber relatos de tiros e encontrou duas mulheres mortas na rua.

O suposto atirador se entrincheirou na casa enquanto os policiais cercavam o imóvel e ordenavam a saída.

Durante a operação, novos disparos foram ouvidos, segundo o Erie News Now. Quando a polícia finalmente entrou na casa, encontrou outras vítimas no interior do imóvel e nos arredores, incluindo as duas crianças.

O falecido apresentava um ferimento de bala que, ao que tudo indica, foi provocado por ele mesmo, acrescentou a publicação, que citou fontes policiais.

Em um comunicado divulgado na noite de sexta-feira, a prefeitura de Erie qualificou o fato como uma "terrível tragédia".

"Queremos assegurar à população que a situação está sob controle. O autor dos disparos está morto e, atualmente, não existe nenhuma ameaça nem perigo para a comunidade", afirma o comunicado.

Os tiroteios em massa são frequentes nos Estados Unidos, onde as armas de fogo superam amplamente o número de habitantes, e as tentativas de endurecer as restrições sobre sua posse esbarram em grandes obstáculos políticos e legais.

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