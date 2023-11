De máscara e armado, homem atira e deixa quatro mulheres e uma menina de 5 anos feridas em Goiana

A- A+

Um homem armado, não identificado e usando uma máscara, baleou quatro mulheres com idades entre 18 e 34 anos e uma menina de 5 anos, na noite de quarta-feira (29), no bairro de Nova Goiana, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. As vítimas estavam em um ensaio de Caboclinhos, na rua Vicente Celestino. O caso assustou os moradores da cidade.

Imagens de vídeo que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a criança é socorrida. Um homem corre com ela nos braços e a leva até um carro. É possível ouvir a mãe da menina clamando pela filha.

As feridas foram encaminhadas para um hospital da cidade, de onde foram posteriormente transferidos para o Recife. Ainda não há informações sobre os estados de saúde das vítimas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) recebeu o chamado para a ocorrência às 20h31. As vítimas foram removidas por moradores da região.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco informou por meio de nota nesta quinta-feira (30), o homem chegou ao local usando uma máscara e atirou em direção ao grupo que dançava. Ele, que estava de moto, fugiu em seguida e ainda não foi encontrado e preso.

Uma briga entre facções criminosas pode ter motivado o crime. A Polícia Civil abriu inquérito, por meio da Delegacia de Goiana, para investigar o caso. "As investigações seguem até elucidação do caso", disse a corporação.

