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Tragédia Tiroteio deixa um morto e 14 feridos no litoral norte de São Paulo Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência e iniciaram buscas pelos suspeitos na região

Um homem de 25 anos morreu e outras 14 pessoas ficaram feridas após um tiroteio em frente a um estabelecimento comercial no bairro Olaria, em Caraguatatuba, cidade do litoral norte de São Paulo, na madrugada de sábado, 21.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do ataque. Nas gravações, pedestres caminhavam pela via quando os disparos começaram, provocando correria entre as pessoas que passavam pelo local. Em um dos trechos, um jovem que aparenta ter sido baleado cai na calçada.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência e iniciaram buscas pelos suspeitos na região. Durante o patrulhamento, os agentes abordaram um veículo ocupado por um homem e uma mulher. Na revista, foi encontrado um revólver calibre .38 com seis munições intactas em posse do homem.

O casal foi conduzido ao Distrito Policial Central de Caraguatatuba. Até o momento, não há confirmação oficial de que os dois tenham participado do ataque.

As vítimas feridas foram socorridas para unidades de saúde do município: onze deram entrada no Hospital Stella Maris, duas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Massaguaçu e uma na UPA Central. O estado de saúde dos pacientes não foi divulgado.

O caso foi registrado e é investigado pela delegacia de Polícia Civil de Caraguatatuba.

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