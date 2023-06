Tiroteio durante formatura de escola deixa dois mortos e cinco feridos nos EUA; veja vídeo

A- A+

Duas pessoas foram mortas e cinco ficaram feridas, nessa terça-feira (6), durante tiroteio perto de uma escola do ensino médio, onde acontecia uma formatura de alunos, no estado da Virgínia, no leste dos Estados Unidos.

O incidente ocorreu por volta das 17h (hora local) do lado de fora de um teatro em Richmond, a capital do estado, onde estudantes de uma escola comemoravam sua formatura, disse o chefe de polícia de Richmond, Rick Edwards.

Um aluno de 18 anos e um homem de 36 morreram na ação. Dos cinco feridos, um ficou em estado crítico, explicou Edwards.

– As pessoas se espalharam, foi muito caótico – disse o chefe de polícia.

Em 2022: EUA registram mais de 150 tiroteios com mais de três vítimas, mas promessas de Biden sobre controle de armas emperram

Um suspeito de 19 anos fugiu do local, mas foi preso pouco depois e será acusado de homicídio em segundo grau.



O chefe de polícia não citou um possível motivo para o crime, mas disse que o suspeito conhecia pelo menos uma das vítimas. Várias pistolas foram apreendidas no local.

Com mais armamentos do que pessoas, os Estados Unidos têm a maior taxa de mortes por armas de fogo do que qualquer país desenvolvido: 49 mil em 2021, contra 45 mil no ano anterior.

Veja também

eua Mike Pence, ex-vice de Trump, entra na disputa pela Presidência americana sem mencionar antigo chefe