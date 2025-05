Tiroteio em academia de Las Vegas deixa dois mortos e três feridos

A- A+

Um tiroteio em uma academia em Las Vegas, nos Estados Unidos, terminou com duas pessoas mortas, incluindo o atirador, e três feridos. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira, 16. Segundo a polícia local, um homem entrou na academia realizando uma série de disparos.



Uma pessoa foi atingida e morta. Ao chegar no local, a policia encontrou com o suspeito armado e abriu fogo quando ele correu na direção dos policiais com a intenção de fugir.

O atirador foi levado a um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.





"Os policiais foram até a cena e identificaram um suspeito parado na porta com uma arma de fogo. O suspeito saiu correndo e os policiais dispararam suas armas de fogo, atingindo-o. Os policiais imediatamente prenderam o suspeito e prestaram socorro. O socorro médico chegou e transportou o suspeito para um Hospital Geral, onde ele foi posteriormente declarado morto", informou em nota o departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas.

Uma pessoa atingida pelo suspeito morreu no local. Os feridos foram levados para um hospital. Um estava em estado crítico e outro dois com ferimentos sem risco de vida. A polícia ainda investiga o que teria motivado o atirador e os policiais envolvidos no tiroteio.

