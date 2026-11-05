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USA Tiroteio em agência dos correios nos EUA deixa feridos; Escolas públicas da região entraram em estado de alerta

Duas pessoas foram baleadas e uma terceira ficou ferida durante um tiroteio na agência central dos Correios de Des Moines, capital de Iowa, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (5). Nenhum dos ferimentos foi considerado fatal, informou a polícia.

O sargento Paul Parizek, da polícia de Des Moine, afirmou que os policiais responderam em três minutos e rapidamente prenderam o suspeito, que foi encontrado a leste da agência.

O tiroteio ocorreu no segundo andar do prédio e os primeiros relatos começaram a chegar por volta das 9h10 (12h10 no horário de Brasília).

"Todos (os feridos) estão no hospital. Estão recebendo os cuidados necessários neste momento", disse o sargento.

A agência dos correios fica ao norte do centro de Des Moines e em frente a um dos principais hospitais da cidade. O prédio é um centro de triagem regional de quatro andares com um balcão de atendimento ao público. Não foi informado se os feridos eram funcionários ou civis.

A governadora Kim Reynolds disse estar em contato com o Departamento de Segurança Pública a respeito do tiroteio.

"Estamos acompanhando a situação e nossas orações estão com todos os envolvidos", ela publicou na internet. "Agradecemos a resposta imediata das autoridades policiais".

As Escolas Públicas de Des Moines informaram que a escola primária, o centro de acolhimento e o centro de nutrição próximos ao distrito entraram em estado de alerta máximo após a polícia notificar o distrito sobre o tiroteio, o que significava que ninguém podia entrar ou sair dos prédios.

Esse alerta foi suspenso depois que a polícia os informou que um suspeito estava sob custódia.



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