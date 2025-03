Tiroteio em bar deixa pelo menos 12 feridos em Toronto, no Canadá

A- A+

Um tiroteio num bar em Toronto, no Canadá, deixou pelo menos 12 feridos na noite, disse a polícia da cidade na manhã deste sábado. As autoridades buscam três suspeitos, que estão foragidos.

Segundo a última atualização da corporação, os homens abriram fogo às 22h39 (horário local). Não há registros de óbitos. As 12 vítimas têm idades de 20 a 50 anos e também não correm risco de morte.

O bar fica próximo ao centro de Scarborough, bairro de Toronto. Segundo a emissora canadense CBC, a polícia de Toronto disse que um dos suspeitos estava usando uma balaclava preta e foi visto fugindo em um carro prata.

No X, a prefeita da cidade, Olivia Chow, disse estar "profundamente preocupada" com os relatos do tiroteio: “Falei com o chefe (de polícia Myron) Demkiw e ele me garantiu que todos os recursos necessários foram mobilizados”.

“Esta é uma investigação inicial e contínua - a polícia fornecerá mais detalhes. Meus pensamentos estão com as vítimas e suas famílias”, continuou.

