PM dispara tiros próximo a padaria em Boa Viagem, denuncia funcionário; delegacia abre inquérito

Houve ou não disparos no início da manhã deste sábado (16) no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife?



O caso está sendo investigado pela Delegacia de Boa Viagem depois que o funcionário de uma padaria localizada na Avenida Conselheiro Aguiar, próxima à Rua Benvinda de Farias, na altura do Terceiro Jardim, denunciou disparos que teriam sido efetuados perto do estabelecimento por volta das 5h40.



Vídeo nas redes sociais mostra a descrição de um morador sobre tiroteio e sons do que seriam disparos.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, agentes do 19º BPM foram acionados para uma ocorrência próximo à padaria, onde, segundo o funcionário, um policial militar teria efetuado os tiros.



De acordo com o efetivo policial que foi ao local, o PM informou que o aparelho celular da esposa dele havia sido furtado e que o suspeito, de acordo com o GPS, "estaria nas proximidades".



Ainda de acordo com o relato policial, o homem entrou na padaria quando o efetivo chegou e foi verificado que o GPS naquele momento apontava para a localização do celular no bairro vizinho de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.



"Não houve feridos no local e, segundo o efetivo, não foi verificado qualquer disparo ou ameaça", diz a PMPE em nota enviada à Folha de Pernambuco.



Como o funcionário alegou disparos, "um oficial do 19º BPM seguiu até a localidade e conduziu as partes envolvidas para a Delegacia Policial", explica a nota da corporação.



Segundo a delegacia, "as imagens apresentadas pela advogada do estabelecimento comercial não foram conclusivas".



Um inquérito foi instaurado para investigar o caso pela Delegacia de Boa Viagem. As partes envolvidas foram liberadas.



"As diligências já foram iniciadas. As investigações seguirão até a completa elucidação dos fatos", afirmou, em nota, a Polícia Civil de Pernambuco

