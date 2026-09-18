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MUNDO Tiroteio em escola do sul das Filipinas deixa dois mortos Suspeito, que é filho de funcionários do Departamento de Educação, teria pego a arma de um cofre em sua casa

Um estudante matou pelo menos dois adolescentes nesta sexta-feira (18) em uma escola no sul das Filipinas, informaram autoridades locais à AFP, no terceiro caso do tipo no país desde junho.

As equipes locais de resgate receberam um alerta sobre tiros na Escola Nacional de Ensino Médio de Banga, na província de Cotabato do Sul, na ilha de Mindanao, por volta das 13h30 (2h30 de Brasília).

"Morreram um jovem e uma moça, ambos estudantes do nono ano", declarou por telefone à AFP a funcionária da agência de gestão de desastres Rizalie Dedel. Ela acrescentou que o agressor morreu em seguida.

O governador da província de Cotabato do Sul, Reynaldo Tamayo, disse à AFP que o atirador era colega de turma das vítimas.

"Era aluno da escola, do nono ano", afirmou Tamayo. Ele acrescentou que pelo menos três pessoas estavam sendo tratadas por ferimentos a tiros em um hospital local.

Tamayo informou que o agressor utilizou uma pistola nove milímetros e agiu sozinho.

O prefeito de Banga, Albert Palencia, declarou em uma entrevista de rádio que o suspeito, filho de funcionários do Departamento de Educação, pegou a arma de um cofre em sua casa.

Segundo Palencia, o estudante alertou dois amigos sobre o plano do ataque "após o almoço".

A polícia ainda não confirmou a idade do agressor.

O tiroteio de sexta-feira ocorreu exatamente um mês após um estudante transmitir, ao vivo, o assassinato de um colega em outra escola de Mindanao, antes de tirar a própria vida.

No início do mês, as autoridades organizaram exercícios de resposta a atiradores ativos em todo o país para reforçar a segurança.

Palencia afirmou que os pais do atirador de Banga participaram dos exercícios.

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