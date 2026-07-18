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Tragédia Tiroteio em loja de conveniência deixa dois mortos e três feridos no Paraná Vítimas fatais foram identificadas como Marcio Bertholdi Geraldo, de 43 anos, e Michael Zachytko Cavalcante, de 38

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um tiroteio em uma loja de conveniência de Campo Mourão, no norte do Paraná, na noite de sexta-feira, 17.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Paraná, o autor do crime passou pelo estabelecimento comercial e, pouco tempo depois, retornou. Na sequência, efetuou diversos disparos contra as pessoas que estavam no local.

Veja o momento dos disparos:

As vítimas fatais foram identificadas como Marcio Bertholdi Geraldo, de 43 anos, e Michael Zachytko Cavalcante, de 38. Outras três pessoas, de 23, 40 e 41 anos, ficaram feridas.

Entre elas está Veridiana Gaya Menin Machado Sate, de 40 anos, que está internada em estado grave. Uma das hipóteses levantadas é a de que ela seria o alvo do ataque. A motivação do crime, no entanto, ainda é apurada pela polícia.

De acordo com a secretaria, o autor dos disparos já foi identificado, mas a identidade não foi divulgada para não comprometer a investigação. Até a última atualização, ele permanecia foragido.

A operação, porém, prendeu uma mulher em flagrante. Segundo a secretaria, com ela foram encontradas duas munições, porções de entorpecentes, antenas para bloqueador de sinal e material explosivo. A polícia apura qual é a relação da suspeita com o crime.

"A equipe do esquadrão antibombas da Polícia Militar do Paraná esteve no local das apreensões e conduziu o manejo técnico e seguro do material explosivo", informou a pasta paranaense.

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