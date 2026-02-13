A- A+

ESTADOS UNIDOS Tiroteio em universidade do sul dos Estados Unidos deixa dois mortos Alerta de tiros foi registrado no complexo residencial estudantil "Hugine Suites"

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um tiroteio na noite de quinta-feira (12) na Universidade Estadual da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, informou a instituição.

O campus foi fechado às 21h15 locais (23h15 de Brasília), após um alerta sobre tiros em um apartamento do complexo residencial estudantil 'Hugine Suites'.

"As autoridades da universidade ainda não confirmaram as identidades das vítimas, nem o estado da pessoa ferida", afirmou a instituição em um comunicado. "O campus permanece fechado", reitera a nota.

As autoridades universitárias não informaram se alguém foi detido na investigação sobre o tiroteio.

As forças de segurança locais auxiliam a universidade "a patrulhar o campus e seus arredores". As aulas de sexta-feira foram canceladas.

O campus desta universidade foi cenário de dois tiroteios em outubro, incluindo um no mesmo complexo residencial estudantil, que deixou um morto e um ferido, segundo a rede ABC News.

O incidente acontece poucos dias após uma jovem de 18 anos matar oito pessoas em uma escola do Ensino Médio na Colúmbia Britânica, Canadá.

Este é o mais recente de uma longa série de ataques a tiros em centros de ensino dos Estados Unidos, onde as tentativas de restringir o acesso às armas de fogo enfrentam um impasse político.

