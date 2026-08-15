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ESTADOS UNIDOS Tiroteio em universidade dos EUA deixa 5 feridos às vésperas do início das aulas odos os feridos foram levados para hospitais e um está em condição crítica

Um tiroteio envolvendo vários suspeitos e cinco pessoas baleadas na Universidade Estadual da Virgínia, nos Estados Unidos, levou a um bloqueio do campus no início de sábado, 15. Todos os feridos foram levados para hospitais e um está em condição crítica.

O incidente ocorreu perto dos Anexos do Quad da Virginia State, onde a polícia do campus e os oficiais do Condado de Chesterfield descobriram cinco pessoas com ferimentos de bala fora dos dormitórios. Os policiais responderam pouco antes da 1h30 e o bloqueio foi suspenso por volta das 9h.

Os cinco feridos foram transportados para hospitais. Um deles está em condição crítica, os outros sofreram ferimentos que não ameaçam a vida, ainda segundo as autoridades do condado.

A universidade informou em um comunicado que o tiroteio envolve "vários suspeitos" e pediu que as pessoas evitassem a área imediata. "Uma presença significativa da polícia permanece no campus enquanto a investigação sobre o tiroteio desta manhã continua", anunciou a universidade após a suspensão do bloqueio

Tiroteio ocorre às vésperas do início do ano letivo em Virginia State

O campus teve uma grande presença policial na manhã de sábado. O Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos e o Gabinete do Xerife do Condado de Hanover estavam ajudando. A Polícia Estadual da Virgínia redirecionou perguntas para a polícia local, que, segundo eles, está liderando a investigação

A Universidade Estadual da Virgínia é um centro historicamente negro localizado em Ettrick, cerca de 24 milhas ao sul da capital do Estado, Richmond. A universidade pública tem aproximadamente 5.700 estudantes e foi a primeira faculdade de quatro anos totalmente apoiada pelo Estado para norte-americanos negros. A maioria de seus estudantes são de graduação.

Os tiroteios aconteceram pouco antes do início do ano letivo. De acordo com o site da Universidade Estadual da Virgínia, os dormitórios abriram para estudantes há uma semana e as aulas estão programadas para começar na segunda-feira, 17. Muitos estudantes tinham acabado de completar a "Experiência de Novos Trojans" da universidade para recém-chegados.

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