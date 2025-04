Tiroteio em universidade na Flórida deixa vários feridos, e suspeito é preso

A- A+

Um homem foi preso suspeito de ser o responsável por um ataque contra diversos estudantes e funcionários da Universidade Estadual da Flórida nesta quinta-feira.

Segundo a Associated Press, ao menos seis pessoas foram hospitalizadas e uma está em estado grave.

A rede de TV NBC, informou que várias pessoas ficaram feridas após serem atingidas por disparos, o que fez com a direção do campus enviasse um alerta pedindo aos alunos que buscassem abrigo.

"Tranquem e fiquem longe de todas as portas e janelas e estejam preparados para tomar medidas de proteção adicionais", dizia o alerta da universidade.

As vítimas estão sendo encaminhadas para o Tallahassee Memorial Healthcare, onde estão "recebendo e cuidando de pacientes", segundo informou um representante do hospital em um comunicado emitido na tarde desta quinta.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas se escondendo em salas para escapar da linha de tiro.

I am a current student at Florida State University. This is the video I took while being escorted out by police. I was in class when the shooting started, in the building next to where the sh**ters were. pic.twitter.com/TfuRbp2301 — Holden (@ignqiny) April 17, 2025

Donald Trump abriu sua reunião no Salão Oval da Casa Branca com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, com comentários sobre o tiroteio, dizendo que havia sido "totalmente informado".

— É uma coisa horrível. É horrível que coisas assim aconteçam — disse o presidente dos EUA.

No X, o governador da Flórida, Ron DeSantis, também se solidarizou com as vítimas.

“Nossas orações estão com nossa família da FSU e as autoridades estaduais estão respondendo ativamente”, escreveu DeSantis.

WARNING: FOOTAGE OF ONE OF THE ACTIVE SHOOTERS AT FSU



Newly obtained video shows a shooter actively firing at students on the Florida State University campus moments after walking away from a victim. pic.twitter.com/tNuSGmZ2EC — Network Axis Group (@NetAxisGroup) April 17, 2025

A Universidade Estadual da Flórida é uma das 12 universidades públicas da Flórida, com campus principal localizado em Tallahassee, onde ocorreu o tiroteio, a poucos minutos do Capitólio estadual.

Cerca de 44.300 alunos estão matriculados na universidade, segundo o boletim informativo de 2024 da instituição.

Relatos de alunos

Uma estudante identificada como Daniella Streety disse que os tiros foram disparados por volta do meio-dia (11h em Brasília) dentro do Sindicato dos Estudantes, local muito movimentado com estudantes e professores naquele horário do dia.

Ela relatou estar em um prédio do campus e ter visto a presença policial e longas filas de estudantes com as mãos levantadas sendo evacuadas.

— Eu os vi carregando um aluno, que parecia estar em uma maca, e o mantiveram na rua até que uma ambulância pudesse buscá-lo — disse ela à NBC.

— Bem em frente a mim, há um prédio a uns 15 metros da janela. Havia um aluno ferido lá também, e eles tiveram que transportá-lo em uma cadeira de escritório até a rua para depois ser transportado de ambulância.

Ryan Cedergren, um estudante de comunicação de 21 anos, disse que ele e cerca de outras 30 pessoas se esconderam na pista de boliche no subsolo do sindicato estudantil depois de ver estudantes correndo de um bar próximo.

