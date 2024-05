A- A+

Mundo Tiroteio mata três turistas e um local no Afeganistão Quatro suspeitos já foram detidos

Três turistas estrangeiros e um afegão foram mortos a tiros na tarde desta sexta-feira (17) em Bamiyan, centro do Afeganistão, anunciou à AFP o porta-voz do Ministério do Interior, Abdul Mateen Qani.

Além dos quatro mortos, quatro estrangeiros e três afegãos ficaram feridos no ataque, disse o porta-voz, acrescentando que quatro suspeitos foram detidos. Qani afirmou que os estrangeiros eram turistas, mas não revelou a nacionalidade das vítimas.



Segundo informações preliminares fornecidas por fontes hospitalares, os três turistas que morreram eram espanhóis. Já os feridos são da Noruega, Austrália, Lituânia e Espanha. Fontes diplomáticas tentaram confirmar as informações, incluindo as identidades dos falecidos.

O governo talibã “condena veementemente esse crime, expressa os seus profundos sentimentos às famílias das vítimas e garante que todos os crimes serão encontrados e punidos”, disse Qani.

Um morador que não quis se identificar disse ter ouvido “o som de tiros sucessivos, e as ruas da cidade que levavam ao local foram bloqueadas imediatamente pelas forças de segurança”.

Bamiyan, lar de duas estátuas monumentais de Buda destruídas em 2001 pelos talibãs, é o principal destino turístico do Afeganistão. Ataques mortais contra estrangeiros têm sido raros desde que os talibãs retornaram ao poder, em agosto de 2021.

O turismo no Afeganistão aumentou nos últimos anos, à medida que a segurança melhorou desde que o grupo colocou fim à sua insurgência, depois de derrubar o governo apoiado pelos Estados Unidos.

A região de Bamiyan é habitada, principalmente, por membros da comunidade xiita Hazara. Essa minoria religiosa, historicamente perseguida, tem sido repetidamente alvo do grupo Estado Islâmico (EI), que considera seus membros hereges.

