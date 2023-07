Tiroteio na Filadélfia, nos EUA, deixa quatro mortos

A- A+

Quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um tiroteio, na noite dessa segunda-feira (3), na cidade de Filadélfia, na Pensilvânia. Esse é mais um capítulo da violência armada nos Estados Unidos.

As vítimas são todos homens, com idades entre 20 e 59 anos, disse a comissária de polícia da Filadélfia, Danielle Outlaw. Duas crianças de dois e 11 anos ficaram feridas.

A polícia deteve o suspeito do ataque, um homem de 40 anos vestindo um colete à prova de balas e armado com um rifle e uma pistola, perto do local do tiroteio no bairro de Kingsessing, disse Outlaw.

– Não sei se ele estava atirando com o rifle no momento em que o perseguimos ou com a pistola, mas sim, ele estava atirando ativamente quando nossos policiais o perseguiam – disse ela.



No fim de semana, duas pessoas foram mortas e 28 ficaram feridas em um tiroteio em uma festa de rua em Baltimore.

Os Estados Unidos acumulam 339 tiroteios em massa até agora neste ano, segundo a organização Gun Violence Archive, que classifica como tiroteio um ato de violência armada em que pelo menos quatro pessoas são mortas ou feridas.

