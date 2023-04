Tiroteio na fronteira entre Armênia e Azerbaijão deixa ao menos 7 soldados mortos

A- A+

Pelo menos sete soldados morreram durante um tiroteio na fronteira entre a Armênia e o Azerbaijão, anunciaram, nesta terça-feira (11), as autoridades nacionais dos dois países, que disputam a região de Nagorno-Karabakh.

As ex-repúblicas soviéticas estão em conflito desde o início da década de 1990 para controlar essa região, um enclave de maioria armênia reconhecido pela comunidade internacional como parte do Azerbaijão.

No entanto, o território se separou de Baku após o colapso da União Soviética.

O último conflito, que custou a vida de 6.500 pessoas, ocorreu no outono boreal de 2020 e terminou com uma derrota da Armênia.

Desde então, seguem acontecendo confrontos mortais e esporádicos no enclave e na fronteira entre os dois países.

Em comunicado, o Ministério da Defesa azeri assinalou que três soldados morreram durante "a repressão à provocação da parte armênia" e não informou se há feridos.

Do lado armênio, a pasta de Defesa informou que "quatro soldados foram mortos e outros seis ficaram feridos".

O Ministério da Defesa azeri assegurou que "as posições do Exército armênio destacadas nos arredores da localidade de Dyg [na fronteira entre os dois países] atiraram contra as posições azeris", que também responderam "com fogo".

Em contrapartida, o Ministério da Defesa armênio afirma que, "às 16h [9h em Brasília] de terça-feira, os soldados azeris abriram fogo contra militares armênios que realizavam trabalhos de engenharia".

