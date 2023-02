A- A+

Rio de Janeiro Tiroteio que matou dois e feriu 18 em bloco de Magé começou após briga sobre uso de banheiro O agente e o suspeito, que recebeu voz de prisão, estão internados em um hospital da região; mulher e menina de 9 anos não resistiram aos ferimentos sofridos no confronto

O tiroteio que matou duas pessoas – incluindo uma criança de 9 anos – e feriu pelo menos outras 18 durante um bloco de carnaval em Magé, na Baixada Fluminense, teve início após uma discussão entre um suspeito de integrar uma milícia que age na região e um policial civil que estava no local. Segundo testemunhas, o embate foi causado por divergências sobre o uso de um banheiro que atendia aos foliões na noite deste domingo.

Em meio à briga, Flávio Serafim da Silva Junior, de 40 anos, teria sacado uma arma. Neste momento, o policial civil Rodolfo Paulo de Brito Santos, de 51 anos, empunhou a própria pistola, pertencente à corporação, dando início ao confronto à bala. Tanto o suspeito quanto o agente estão entre os internados em hospitais de Duque de Caxias, cidade vizinha a Magé.

A arma de Rodolfo foi apreendida pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o caso. No entanto, ainda não há, até o momento, informações sobre o armamento utilizado por Serafim.

Flávio tem passagens na polícia pelos crimes de receptação e lesão corporal no âmbito de violência doméstica e era considerado evadido do sistema prisional. De acordo com os relatos de testemunhas, ele passou a integrar um grupo paramilitar que atua em Magé.

Baleado na barriga, nas costas e na perna esquerda, Serafim passou por cirurgia no Hospital Adão Pereira Nunes e encontra-se em quadro estável. Ele recebeu voz de prisão em flagrante na unidade de saúde, onde permanece custodiado.

Triplo homicídio no Recreio: 'Elas morreram abraçadas', diz irmão de mulher morta sobre relação de madrasta e enteada

Já Rodolfo está em estado grave no mesmo hospital. O policial civil também foi alvejado na barriga e, assim como o algoz, precisou passar por cirurgia na madrugada desta segunda-feira. Ele é lotado na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).

Além dos dois, outros 16 pacientes passaram por hospitais da região, sendo que quatro receberam alta horas depois de darem entrada. O quadro mais delicado é o de Paulo Vitor Barros Silva, de 27 anos. Baleado na cabeça e no peito, o rapaz foi submetido a um procedimento cirúrgico no crânio e segue intubado, em estado grave, segundo a Prefeitura de Duque de Caxias.

Frieza: Preso por morte de mulher e filhos disse à polícia que 'ficou nos blocos' no Centro após sair de casa

Gabriela Carvalho de Alvarenga, de 35 anos, e a menina Maria Eduarda Carvalho Martins, de apenas 9, não resistiram aos ferimentos sofridos durante o tiroteio. Entre os feridos, há ainda duas gestantes, dois meninos de 6 e de 11 anos e um adolescente de 15.

Veja também

São Paulo Lula sobrevoa município atingido por temporais e promete reconstrução de casas