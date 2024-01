Tiroteio entre ocupantes de dois carros termina com capotamento e duas mortes na Serra das Russas

A- A+

Uma troca de tiros entre ocupantes de dois carros acabou com dois homens mortos, na tarde de quinta-feira (18), na altura do quilômetro 64, da BR-232, na Serra das Russas, em Gravatá, Agreste de Pernambuco.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas fatais estavam em uma Hilux, que capotou durantae o tiroteio.

As primeiras informações coletadas pela PRF no local indicam que a Hilux capotou após o motorista perder o controle do veículo. O motorista e outro homem que estava na caminhonete morreram no local.

"Informações iniciais de que ambos foram atingidos pelos disparos, o que deve ser confirmado pela perícia", disse a Polícia Rodoviária Federal.

Ainda não se sabe o motivo da troca de tiros. As vítimas não foram identificadas.

