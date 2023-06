A- A+

submersível Titan: "Vivos em um milissegundo, mortos no próximo": veterano da Marinha diz o que teria acontecido Segundo o médico Dale Molé, veterano da Marinha americana, as mortes dos cinco integrantes da Titan foram rápidas e indolores

O médico Dale Molé, condecorado veterano da Marinha dos Estados Unidos, revelou o que teria acontecido nos trágicos momentos finais dos cinco passageiros do submersível Titan. Segundo o ex-diretor de medicina submarina e saúde de radiação da Marinha americana, as mortes teriam sido rápidas e indolores, devido às forças extraordinárias exercidas pelo oceano nas profundezas. As informações são do DailyMail.com.

— Teria sido tão repentino, que eles nem saberiam que havia um problema ou o que aconteceu com eles. É como estar aqui um minuto, e então o interruptor é desligado. Você está vivo em um milissegundo e no próximo milissegundo você está morto — explicou Molé ao DailyMail.com.

A tripulação estava a mais de 3 km abaixo da superfície do oceano, o que teria gerado mais de 2,5 mil kg de pressão por polegada quadrada de pressão. A minúscula embarcação que transportava a tripulação era protegida por uma câmara de pressão, uma cápsula selada que mantém a pressão interna significativamente maior que a pressão ambiente, um sistema de gás pressurizado para controlar a pressão interna e um suprimento de gás respiratório para os ocupantes.

— O casco de pressão é a câmara onde residem os ocupantes. Parece que eles chegaram ao fundo quando o vaso de pressão implodiu e, geralmente, quando cede, é de uma só vez — disse o médico.

Segundo ele, evidências indicam que o cilindro de fibra de carbono cedeu e resultou na implosão. No entanto, ainda não está claro como a câmara de pressão foi rompida. Uma das hipóteses é que a implosão tenha ocorrido devido a um vazamento, falha de energia ou um pequeno incêndio causado por um curto-circuito elétrico.

Isso teria resultado em uma implosão violenta e instantânea quando a água de alta pressão do lado de fora inundou o submersível, arrancando a tampa traseira, estrutura de aterrissagem e rasgando o casco do submarino, esmagando os que estavam dentro.

