Estados Unidos 'Tive uma conversa telefônica muito positiva com Trump', diz presidente do México Sheinbaum usou as redes sociais para informar sobre a conversa

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta terça-feira que teve uma conversa telefônica "muito positiva" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que a informou que havia encerrado sua participação mais cedo no G7 devido à situação no Oriente Médio.

"Concordamos em trabalhar juntos para chegar rapidamente a um acordo sobre várias questões que nos preocupam hoje", escreveu ela na rede X, sem dar mais detalhes sobre negociações bilaterais.

