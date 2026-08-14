TJPE abre 33ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa na próxima segunda-feira (17)
Edição marca os 15 anos da Coordenadoria da Mulher do Judiciário estadual e traz seminário focado nos 20 anos da Lei Maria da Penha, mutirões de processos e ações socioeducativas
O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) realiza, entre os dias 17 e 21 de agosto, a 33ª edição da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa.
Promovida pela Coordenadoria da Mulher e pelas Varas de Violência Doméstica e Familiar do estado, a iniciativa integra um esforço concentrado em todo o país para priorizar o julgamento de processos de violência doméstica, além de promover ações de conscientização e apoio às vítimas.
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A abertura oficial ocorre na segunda-feira (17), às 14h, com o seminário “20 Anos da Lei Maria da Penha: da Conquista à Efetividade”, no auditório da Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), no Recife. O evento marca também os 15 anos de fundação da Coordenadoria da Mulher do TJPE.
Durante a abertura, o TJPE assina um acordo de cooperação técnica com a Defensoria Pública para implantar o projeto "Reescrevendo Histórias".
Amparada pela Lei Maria da Penha, a iniciativa oferece acompanhamento educacional e multidisciplinar para homens destinatários de medidas protetivas de urgência, visando à conscientização e reabilitação.
A programação da tarde reúne painéis sobre os desafios da aplicação da lei, os 20 anos da primeira medida protetiva e a relação entre violência doméstica e o Direito das Famílias.
As palestras serão ministradas por especialistas como Leila de Andrade Linhares Barsted, Cileide Cristina da Silva e Luciana Brasileiro.
O encerramento será marcado pelo lançamento do Guia de Práticas para Equipes Multidisciplinares, conduzido pela desembargadora Valéria Bezerra Pereira Wanderley, às 18h.
Como ação complementar de prevenção, o TJPE também passou a divulgar QR Codes para pedido de Medida Protetiva Eletrônica em torres de vigilância no Grande Recife, permitindo que a solicitação seja feita de forma online.
Confira a programação completa:
Recife
Audiências de Acolhimento para a 1ª Vara de Medidas Protetivas no âmbito da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Dia: 19/08
Horário: 8h45
Local: Sala de Reuniões da Diretoria do Fórum Rodolfo Aureliano
Projeto Clarificar: Intervenção Psicossocial em Grupo de Desistentes de Medidas Protetivas de Urgência para a 2ª Vara de Medidas Protetivas no âmbito da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Dias: 13/08 e 20/08
Horário: 9h
Local: Sala de Reuniões da Diretoria do Fórum Rodolfo Aureliano
Mutirão de audiências de admoestação e acolhimento para a 2ª Vara de Medidas Protetivas no âmbito da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Mutirão de audiências de admoestação: destinadas aos homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher, com vistas ao reforço das determinações judiciais e à conscientização acerca das consequências do descumprimento das medidas impostas;
Mutirão de audiências de acolhimento: voltadas às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, objetivando a escuta qualificada, o fortalecimento da rede de proteção e o acompanhamento das medidas protetivas de urgência.
Dias:17 a 21/08
Horário: 8h às 12h
Camaragibe
Apresentações na Escola Estadual Francisco de Paula da Comarca de Camaragibe com o tema de enfrentamento da violência contra mulher.
Dias: 17/08 a 21/08
Horário: 16h10
Local: Escola Francisco de Paula em Camaragibe
Distribuição de materiais informativos no prédio do Fórum durante toda a semana
Dias: 17/08 a 21/08
Horário: 8h às 13h
Local: Prédio do Fórum de Camaragibe
Palestras relâmpago nos espaços do Fórum - com o objetivo de conscientizar o público sobre o enfrentamento à violência doméstica.
Dias: 17/08 a 21/08
Horário: 8h às 13h
Local: Prédio do Fórum de Camaragibe
Jaboatão dos Guararapes
Roda de Conversa sobre a rede de apoio à mulher existente no município de Jaboatão dos Guararapes, incluindo os serviços de saúde e sócio assistenciais.
Dia: 18/08
Horário: 9h
Local: Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Jaboatão dos Guararapes
Igarassu
Projeto Florescer, Cuidado e Empoderamento Feminino: com o objetivo de promover o bem-estar físico e emocional de mulheres em situação de violência doméstica, criando um ambiente de acolhimento, autoestima e acesso a serviços essenciais.
Dia: 18/08
Horário: 14h às 17h
Local: Shopping de Igarassu (Ao lado da praça de Alimentação)
Audiências de Instrução e Julgamentos
Dia: 17/08 a 21/08
Horário: 08:30 às 14:00h
Local: Vara de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Igarassu
Caruaru
Participação da VVDFM Caruaru em conjunto com os integrantes da Câmara Técnica de enfrentamento à violência de gênero do município de Caruaru na BLITZ do Agosto Lilás.
Dia: 07/08
Horário: 15h às 17h
Local: Centro de Caruaru
Mutirão de Audiência de Instrução
Dias: 17/08 a 21/08
Horário: 09h
Local: VVDFM Caruaru
Projeto Dialogando sobre a Lei Maria da Penha nos espaços públicos.
Articulação: VVDFM Caruaru e Secretaria da Mulher do Município de Caruaru
Público: colaboradores do hospital
Dia: 24/08
Horário: 09h às 11h
Local: Hospital Manoel Afonso
Grupo Reflexivo com Homens Autores de Violência - “Conscientizar para Mudar”.
Articulação: VVDFM Caruaru, CIAP Caruaru (Central Integrada de Alternativas Penais) e ASCES/Unita.
Dia: 20/08
Horário: 10h às 12h
Local: Auditório da Casa de Justiça e Cidadania do TJPE
Petrolina
Ciclo de Reflexão: Grupo Reflexivo e Responsabilizante com Homens Autores de Violência
Dia: 19/08
Horário: 14h30
Local: Auditório do Fórum de Petrolina
Cabo de Santo Agostinho
Diálogo sobre as Masculinidades e as Demandas pela Equidade entre os Gêneros - em parceria com a Secretaria Especial da Mulher de Ipojuca.
A atividade será voltada ao público masculino, com o objetivo de promover um espaço de diálogo sobre as masculinidades, a prevenção da violência de gênero e o fortalecimento de estratégias voltadas à promoção da equidade entre os gêneros e da cultura de paz.
Dia: 19/08/2026
Horário: 09h às 12h
Local: Auditório da Secretaria Especial da Mulher de Ipojuca
Olinda e Paulista
Ação de articulação e fortalecimento da atuação integrada com as redes de enfrentamento à violência contra a mulher dos municípios de Olinda e Paulista.
Dia: 19/08
Horário: 11h
Local: CEAM Márcia Dangremon, em Olinda
Dia: 21/08
Horário: 10h
Local: CEAM Aqualtune, em Paulista