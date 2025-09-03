A- A+

Justiça TJPE abre inscrições para 20ª Semana Nacional da Conciliação nesta quarta-feira (3) Demandas passíveis de acordo podem ser cadastradas pela população até 30 de setembro

Com o tema “Conciliar é legal”, as inscrições para a 20ª Semana Nacional da Conciliação do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) foram iniciadas nesta quarta-feira (3). A população terá como cadastrar demandas passíveis de acordo até o dia 30 de setembro.

Entre as ações que podem ser analisadas durante o momento, estão pedidos de divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia, regulamentação de visita e processos de matérias cíveis como conflitos de vizinhança, acidentes com veículos e cobrança de taxas de condomínio, além de demandas ainda não judicializadas.

Para aqueles já tem algum processo em andamento, a inscrição deve ser feita por meio de formulário de inscrição online pelo link ou via contato direto com a Unidade onde tramita a ação, para solicitar a inclusão em pauta.

Nos casos em que ainda não exista um processo judicial, os interessados devem pedir o agendamento de uma audiência de conciliação em um Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc) mais próximo.

Empresas também podem inscrever seus processos para participar do evento por meio do e-mail [email protected] ou do telefone (81) 3181-0446.



Promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com TJPE e demais Tribunais do país, a Semana Nacional da Conciliação é uma campanha anual para incentivar a cultura da conciliação que ocorre entre os dias 3 e 7 de novembro.

Durante o evento, o Núcleo de Conciliação (Nupemec) vai concentrar esforços para solucionar o maior número possível de conflitos, por meio de acordo entre as partes.

As sessões acontecem nas Varas Cíveis e Criminais, nos Juizados Cíveis e Criminais, nas Casas de Justiça e Cidadania, nas unidades do Proendividados e nos Cejuscs, com a participação das Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação.



