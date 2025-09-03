Qua, 03 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta03/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Justiça

TJPE abre inscrições para 20ª Semana Nacional da Conciliação nesta quarta-feira (3)

Demandas passíveis de acordo podem ser cadastradas pela população até 30 de setembro

Reportar Erro
Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) iniciou as inscrições da 20ª Semana Nacional da ConciliaçãoTribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) iniciou as inscrições da 20ª Semana Nacional da Conciliação - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Com o tema “Conciliar é legal”, as inscrições para a 20ª Semana Nacional da Conciliação do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) foram iniciadas nesta quarta-feira (3). A população terá como cadastrar demandas passíveis de acordo até o dia 30 de setembro.

Entre as ações que podem ser analisadas durante o momento, estão pedidos de divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia, regulamentação de visita e processos de matérias cíveis como conflitos de vizinhança, acidentes com veículos e cobrança de taxas de condomínio, além de demandas ainda não judicializadas.

Leia também

• Olinda: criança de 2 anos morre após passar mal e não receber socorro dos pais, que são irmãos

• Justiça mantém condenação de Leo Picon por gravar e chamar criança de "traficante do Recife"

• TJPE leva Juizado Itinerante a Caruaru durante o Festival Pernambuco Meu País

Para aqueles já tem algum processo em andamento, a inscrição deve ser feita por meio de formulário de inscrição online pelo link ou via contato direto com a Unidade onde tramita a ação, para solicitar a inclusão em pauta. 

Nos casos em que ainda não exista um processo judicial, os interessados devem pedir o agendamento de uma audiência de conciliação em um Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc) mais próximo. 

Empresas também podem inscrever seus processos para participar do evento por meio do e-mail [email protected] ou do telefone (81) 3181-0446

Promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com TJPE e demais Tribunais do país, a Semana Nacional da Conciliação é uma campanha anual para incentivar a cultura da conciliação que ocorre entre os dias 3 e 7 de novembro. 

Durante o evento, o Núcleo de Conciliação (Nupemec) vai concentrar esforços para solucionar o maior número possível de conflitos, por meio de acordo entre as partes. 

As sessões acontecem nas Varas Cíveis e Criminais, nos Juizados Cíveis e Criminais, nas Casas de Justiça e Cidadania, nas unidades do Proendividados e nos Cejuscs, com a participação das Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter