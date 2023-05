TJPE abre inscrições para casamento coletivo em Camaragibe, São Lourenço e Afogados da Ingazeira

A- A+

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) está com 120 vagas abertas para casamentos coletivos nos municípios de Camaragibe e São Lourenço da Mata, na Região Metropolitrana do Recife, e Afogados da Ingazeira, no Sertão.



Em Camaragibe, estão sendo ofertadas 40 vagas. As inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de maio, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc), que fica no Forúm da cidade.



O endereço é avenida Doutor Belminio Correia, 144, Centro. A cerimônia será realizada no salão do júri do fórum, no dia 2 de junho, às 9h.

Já em São Lourenço da Mata, estão sendo oferecidas 50 vagas. Os interessados devem se inscrever até o dia 16 de maio, no Cartório de Registro Civil da cidade, na rua Anacleto Silva, nº 68, no Centro.



O casamento acontecerá no dia 31 de maio, às 8h, no Tribunal do Júri do Fórum do município, que fica na rua Tito Pereira, 267, Centro.



Em Afogados da Ingazeira, são ofertadas 30 vagas. O casamento ocorrerá no dia 2 de junho, às 16h, no Salão do Júri do Fórum da cidade, situado na avenida Padre Luís de Goes, s/n.



Os casais devem se inscrever até 15 de maio, no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, que fica na rua Senador Paulo Guerra, 202, no Centro de Afogados da Ingazeira.



Nos endereços citados, os interessados devem apresentar cópias de identidade, CPF, certidão de nascimento original, além dos mesmos documentos de duas testemunhas. Divorciados precisam levar também o documento original do registro do divórcio, e as cópias da sentença do divórcio.

De acordo com o TJPE, os casais receberão um encaminhamento para o cartório, onde deverão comparecer com os mesmos documentos no dia marcado, acompanhados das testemunhas escolhidas.



A ação é realizada por meio do Núcleo de Conciliação (Nupemec) e promovida pelos Centros Judiciários de Solução de Conflitos (Cejuscs) das comarcas dos municípios participantes.

