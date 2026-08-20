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CIDADANIA TJPE abre inscrições para casamento coletivo gratuito com 200 vagas Casais podem se inscrever até 4 de setembro para oficializar a união civil em cerimônia no Recife

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) abriu inscrições para mais uma edição do Casamento Coletivo no Recife.

A iniciativa está com 200 vagas abertas para casais que desejam oficializar gratuitamente a união civil e busca ampliar o acesso à Justiça, à cidadania e à regularização documental.

Os interessados podem se inscrever até 4 de setembro, das 8h às 13h30, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc – Recife), localizado no 5º andar, na Ala Norte, do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, em Joana Bezerra, na área central da capital.

A cerimônia será realizada no dia 16 de setembro, às 10h, no Compaz Ariano Suassuna, localizado na Avenida General San Martin, nº 1.208, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

A celebração integra as ações do TJPE voltadas à promoção da cidadania e ao acesso gratuito à regularização da união civil. Para participar, os noivos devem apresentar documentos originais e cópias.

A lista da documentação inclui certidão de nascimento, para solteiros; certidão de casamento com averbação do divórcio, para divorciados; ou certidão de casamento com anotação do óbito, para viúvos, além de carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

Também será necessário apresentar os documentos de identificação de duas testemunhas e o comprovante de residência deve estar em nome de um dos noivos ou dos pais.

A documentação é exigida para o casal e as duas testemunhas no momento da inscrição.

A iniciativa permite que casais regularizem gratuitamente a situação civil e integra as ações do TJPE para facilitar o acesso da população a serviços de Justiça.

Mais informações podem ser obtidas pelo seguinte telefone: (81) 3181-0541.

Serviço:

Inscrições para Casamento Coletivo no Recife do TJPE

Local: Cejusc – Recife

Vagas: 200

Data limite: Sexta-feira, 4 de setembro

Horários limites: 8h às 13h30

Ponto de Referência: Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano - Ala Norte, 5º Andar

Endereço: Avenida Desembargador Guerra Barreto, s/n - Ilha Joana Bezerra, Recife

Casamento Coletivo no Recife do TJPE

Local: Compaz Ariano Suassuna

Data: Quarta-feira, 16 de setembro

Horário: 10h

Endereço: Avenida General San Martin, nº 1.208 - Cordeiro, Recife

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