Casamentos

TJPE abre inscrições para casamentos coletivos em três comarcas pernambucanas

Mais de 190 vagas gratuitas serão oferecidas para casais de Jaboatão, Paulista e Ingazeira oficializarem a união civil

Ao todo serãoi 190 vagas para o casamento coletivo promovido pelo TJPE

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio do Núcleo de Conciliação (Nupemec), abriu 190 vagas gratuitas para casamentos coletivos em três comarcas do Estado: Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Ingazeira. A iniciativa visa ampliar o acesso à cidadania, garantindo a casais de baixa renda a oportunidade de formalizar o vínculo civil sem custos.

União e cidadania

Os casamentos coletivos são realizados em parceria com as Casas de Justiça e Cidadania, cartórios e prefeituras locais. Para se inscrever, os casais devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento ou casamento atualizada.

O casamento civil garante aos cônjuges direitos legais, como herança, pensão e inclusão em benefícios previdenciários, além de assegurar proteção jurídica às famílias.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datas e locais

Em Jaboatão dos Guararapes, o evento será realizado no dia 5 de novembro, às 10h, no Fórum Desembargador Henrique Capitulino.

Em Paulista, o casamento coletivo acontece no dia 5 de dezembro, no Clube Municipal do Nobre, reunindo 120 casais.

Já em Ingazeira, a cerimônia será no mesmo dia 5 de dezembro, às 10h, na Câmara de Vereadores do município.

As inscrições seguem até o fim de outubro ou início de dezembro, conforme o local, e devem ser feitas presencialmente nos cartórios e Casas de Justiça indicadas.

A ação reforça o compromisso do TJPE com o fortalecimento da cidadania e o acesso à justiça, aproximando o Poder Judiciário das comunidades e promovendo segurança jurídica para centenas de famílias pernambucanas.

Com informações da assessoria

