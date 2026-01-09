TJPE abre inscrições para jurados voluntários; confira requisitos, atribuições e benefícios

A- A+

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, abriu inscrições para cidadãos interessados em se alistar como jurados voluntários.



Para participar, é necessário ser brasileiro nato ou naturalizado e maior de 18 anos, sem processo criminal.



Também é preciso ter boa conduta moral e social, estar em pleno gozo dos direitos políticos e ser residente do Recife, onde serão realizados os julgamentos.



É proibida a participação de pessoas analfabetas, com perda total de audição ou visão e inimputáveis.



O candidato não pode ter atuado como jurado em 2026 ou por dois anos consecutivos, mesmo que em varas/comarcas diferentes.

Aqueles que se enquadrarem nos requisitos e tiverem interesse devem realizar inscrição via internet até o dia 31 de agosto.



A seleção ocorrerá por meio de sorteio e o contato com o selecionado será por telefone (ligação ou WhatsApp).

Benefícios

A atuação como jurado não prevê remuneração, mas assegura benefícios, como critério de desempate em concursos públicos, preferência em igualdade de condições e em licitações públicas.



Também assegura gratuidade de inscrição em alguns concursos públicos, abono na falta ao trabalho e aula nos dias de sessão do júri, e presunção de idoneidade moral e prisão especial.



Segundo a 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, os selecionados atuarão nos julgamentos agendados para 2027.



Competências

Os selecionados serão convocados como jurados em tribunais do júri, para julgar acusados de crimes dolosos contra a vida, como homicídios e feminicídios.



Segundo o TJPE, cada sessão é composta por um juiz de Direito (presidente) e 25 jurados, sendo sorteados apenas sete dentre os listados.



Os escolhidos constituem o Conselho de Sentença do julgamento e decidem se o réu é culpado ou inocente.



Dúvidas

Para tirar dúvidas ou obter outras informações, os interessados podem enviar e-mail para [email protected] ou ligar para (81) 3181-0396, no horário das 8h às 14h.

