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Dívidas TJPE abre inscrições para renegociação de débitos com a Compesa; entenda como participar A ação contará com audiências de conciliação que atenderá pessoas físicas e jurídicas interessadas regularizar as contas

Por meio do Núcleo de Conciliação (Nupemec), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), está com inscrições abertas para o mutirão “Conciliar + Semana Compesa”, voltado à renegociação de débitos com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). A ação tem início nesta segunda-feira (13), com prazo até dia 24 de julho.

Os atendimentos serão realizados entre os dias 18 e 21 de agosto, das 8h às 13h30, na Central de Audiências da Capital, localizada no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no Recife.

A ação contará com audiências de conciliação que atenderá pessoas físicas e jurídicas interessadas em negociar débitos junto à companhia e também avaliará pré-processos selecionados pela Compesa.

Como participar

Os interessados devem se inscrever através do preenchimento do formulário no site do TJPE, clicando aqui.

No dia do atendimento, os participantes deverão apresentar documento de identidade (RG e CPF), comprovante de residência e uma conta da Compesa. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3181-0461.

Uma boa oportunidade

De acordo com o coordenador-geral do Nupemec, juiz José André Machado Barbosa Pinto, a iniciativa amplia o acesso da população à solução consensual de conflitos.

“Serão dezenas de audiências que buscarão, nos processos, a solução das questões existentes. Sem prejuízo das pessoas devedoras buscarem o Nupemec na chamada demanda espontânea, ou seja, sem a necessidade de agendamento prévio, para fazerem a renegociação de débitos junto à companhia Compesa”, destacou o magistrado.

Serviço

Mutirão “Conciliar + Semana Compesa”

Inscrições: 13 a 24 de julho

Atendimentos: 18 a 21 de agosto

Horário: das 8h às 13h30

Local: Central de Audiências da Capital – Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, Avenida Desembargador Guerra Barreto, s/n, Joana Bezerra, 5º andar, Ala Norte.

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