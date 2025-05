TJPE arrecada doações para gestantes em situação de vulnerabilidade; saiba como ajudar

A- A+

Com foco na solidariedade e na responsabilidade social, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) está promovendo a campanha “Gerando o Bem – Mês das Mães”, com arrecadação de doações para gestantes em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa é organizada pela Diretoria de Desenvolvimento Humano da Secretaria de Gestão de Pessoas (DDH/SGP) e beneficia a Associação Pelo Bem, organização sem fins lucrativos.

As doações podem ser feitas até o dia 30 de maio, em dois formatos - material ou financeiro. Itens como fraldas descartáveis e de pano, roupas para bebês e gestantes, mantas, lençóis e produtos de higiene (como pomada para assaduras) estão sendo recebidos na sala da DDH/SGP, no 2º andar do Fórum Paula Baptista, no Recife.

Também é possível contribuir com qualquer valor via Pix, utilizando a chave 28.962.297/0001-95 (Associação do Bem).

Para facilitar a identificação da campanha, a recomendação é adicionar R$ 0,25 ao valor da doação (ex: R$ 20,25).

Além das contribuições, a campanha oferece a possibilidade de participação em atividades voluntárias. Mais informações sobre a iniciativa e o formulário de inscrição estão disponíveis no link (clique aqui).

Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones (81) 3182-0033, 3182-0541 ou 3182-0549.



Veja também