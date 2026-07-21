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Justiça TJPE autoriza retomada de contratação de serviços de manutenção em redes de ensino de Pernambuco A medida atende a pedido da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco (PGE-PE), que sustentou a ausência dos requisitos autorizadores da cautelar do TCE-PE

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O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) autorizou a retomada imediata do processo licitatório voltado à contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das unidades da Rede Estadual de Ensino. A determinação abrange unidades escolares, Gerências Regionais de Educação (GREs), Complexo Santos Dumont, além do prédio-sede e unidades educacionais no arquipélago de Fernando de Noronha, mediante regime de empreitada por preço unitário, totalizando 2.228 edificações que servem à Secretaria de Educação do estado.

A decisão, em caráter liminar, suspende os efeitos de determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) que, em abril deste ano, havia paralisado cautelarmente o certame. Segundo o desembargador Jorge Américo Pereira de Lira, do TJPE, não estavam presentes os requisitos para manter a suspensão cautelar da licitação.

A medida do TCE-PE havia sido fundamentada em indícios de irregularidades na estimativa dos quantitativos de serviços, o que, segundo a Corte de Contas, poderia resultar em sobrecontratação, quando se contrata uma quantidade de serviços superior à necessidade real da Administração).

Fundamentos

No documento que a Folha de Pernambuco teve acesso, o relator destacou que o risco de prejuízo ao erário foi reduzido pelos descontos obtidos durante o pregão, que cortaram o valor estimado da contratação de cerca de R$ 399,4 milhões para R$ 198 milhões (aproximadamente metade da quantia), além de observar que os pagamentos ocorrerão por demanda efetivamente executada.

O magistrado também considerou que a paralisação do certame por prazo indeterminado poderia comprometer a manutenção das unidades da rede estadual de ensino e contrariar dispositivos da nova Lei de Licitações. Por isso, autorizou a retomada do processo licitatório, mas limitou a duração máxima dos contratos, com eventuais prorrogações, a cinco anos, condicionando qualquer renovação além desse período à aprovação do Tribunal de Contas.

PGE

Procurada pela reportagem, a PGE esclareceu o Governo dividiu o estado em 10 lotes para estimar um quantitativo para reparos estruturais e obras preventivas. Por meio de um estudo técnico, a Secretaria de Educação definiu os preços para fazer as manutenções. O TCE questionou os números apresentados no estudo, gerando a suspensão da licitação.

A Procuradoria indicou que os valores apresentados pelos licitantes representavam uma redução de aproximadamente 50% da quantia estimada pelo estado e, por isso, optou por procurar o Poder Judiciário para conseguir a autorização do certame.

A decisão é provisória e foi proferida no mandado de segurança apresentado pelo Governo de Pernambuco contra o acórdão do Tribunal de Contas. O mérito da ação ainda será julgado pela Seção de Direito Público do TJPE, órgão colegiado composto pelas quatro Câmaras de Direito Público da Corte.

TCE

Em nota, o TCE se pronunciou sobre o assunto, esclarecendo que "respeita o Poder Judiciário, mas manifesta profundo inconformismo com a decisão liminar que suspendeu os efeitos da cautelar do Tribunal de Contas”.

“O Supremo Tribunal Federal (STF) já pacificou o entendimento de que a revisão judicial sobre atos das Cortes de Contas deve restringir-se estritamente ao exame de legalidade e do devido processo legal. Ao cassar a cautelar, a decisão monocrática adentrou indevidamente o mérito técnico administrativo, substituindo a valoração técnica especializada da Auditoria e do Colegiado do TCE pela visão do juízo singular”, disse.

“A medida cautelar do TCE-PE não resultou de ato isolado ou arbitrário: foi fundamentada em relatórios conclusivos do corpo de auditores de engenharia e chancelada por unanimidade pelos Conselheiros da Primeira Câmara e pelo Pleno desta Corte. A suspensão da licitação pela Primeira Câmara e pelo Pleno do TCE-PE não decorre de mero formalismo, mas de falhas graves e estruturais identificadas pela Auditoria do TCE na fase de planejamento do certame (Pregão Eletrônico n° 0153/2026). Entre as irregularidades detectadas pela fiscalização, destacam-se a inconsistência nos quantitativos; ausência de fundamentação técnica adequada para os custos e serviços estimados; repetição padronizada entre lotes; clonagem desproporcional de orçamentos e quantitativos entre diferentes regiões do Estado; risco de sobrecontratação, com alto potencial de prejuízo continuado e superfaturamento ao longo de um contrato com previsão de duração de até 10 anos”, prosseguiu.

“O TCE-PE refuta veementemente a narrativa de que a suspensão da licitação paralisa a manutenção das escolas estaduais. O próprio TCE-PE (Acórdão T.C. N° 1296/2026) e o Poder Judiciário já autorizaram e garantiram a continuidade dos pagamentos para serviços essenciais e reformas regulares no contrato vigente. Não há, portanto, qualquer impedimento jurídico para que o Estado realize reparos na infraestrutura escolar. As decisões do TCE-PE são técnicas, colegiadas e pautadas exclusivamente no interesse público. O Tribunal continuará utilizando todos os instrumentos legais para impedir o prosseguimento de certames eivados de vícios no nascedouro e que podem levar a prejuízo aos cofres públicos”, concluiu.

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