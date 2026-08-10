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PERNAMBUCO TJPE celebra 204 anos com entrega de medalhas, homenagem a ex-presidente e ação de cidadania Celebrações começam nesta terça-feira (11) e seguem até quarta (12), com solenidades e serviços gratuitos de saúde, cidadania e orientação jurídica

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) inicia, nesta terça-feira (11), a programação comemorativa pelos 204 anos de fundação da instituição, celebrados oficialmente em 13 de agosto.

A agenda reúne a entrega da mais alta honraria do Judiciário pernambucano, o reconhecimento a servidores e servidoras e uma homenagem ao desembargador Ricardo Paes Barreto, ex-presidente da Corte.

A programação começa às 9h30, no Auditório Desembargador Nildo Nery, da Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), com a Sessão Solene de entrega da Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado e dos Diplomas de Honra ao Mérito aos servidores e servidoras do Tribunal.

A Medalha do Mérito Judiciário será concedida a personalidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, representantes de instituições públicas e privadas e integrantes da sociedade civil que tenham contribuído para o fortalecimento da Justiça em Pernambuco.

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Os agraciados foram escolhidos a partir de indicações analisadas e aprovadas pela Corte Especial do TJPE. Instituída pela Resolução nº 17/1985, a comenda é a mais alta distinção honorífica concedida pelo tribunal.

A homenagem leva o nome do desembargador Joaquim Nunes Machado, que também teve atuação política e se destacou na história de Pernambuco pela defesa de causas públicas e pelo compromisso com a Justiça.

A solenidade também contará com a entrega dos Diplomas de Honra ao Mérito Judiciário aos servidores e servidoras do TJPE. A distinção reconhece profissionais que se destacaram pela dedicação, excelência e compromisso com a prestação dos serviços jurisdicionais.

No Palácio da Justiça, às 15h, será realizada a cerimônia de aposição da fotografia do desembargador Ricardo Paes Barreto na Galeria de Presidentes do TJPE. O ato homenageia a gestão do magistrado à frente da Corte e faz parte das comemorações pelos 204 anos da instituição.

Programação de 12 de agosto

Nesta quarta-feira (12), a programação continua com uma missa em homenagem ao aniversário do TJPE, às 12h, na Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife.

A celebração será presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Nereudo Freire, e contará com a participação de magistrados e convidados.

No mesmo dia, das 8h às 13h, o tribunal promove uma ação de cidadania no Pátio da Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio, no Recife. A iniciativa reunirá serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania e orientação jurídica.

Entre os atendimentos de saúde estão consultas médicas, exames oftalmológicos para triagem de catarata voltados a pessoas com mais de 55 anos, atendimento odontológico, orientações sobre saúde bucal, testes rápidos de glicose e hepatites virais e aferição da pressão arterial.

Na área jurídica, serão oferecidos orientação jurídica, inscrição para o Casamento Coletivo e para o Mutirão de Paternidade “Painho Legal”, ajuizamento de demandas de menor complexidade e atendimento a consumidores endividados pelo TJPE.

Também haverá serviços do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) e Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6), além da emissão de certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual.

A população também poderá ter acesso a serviços de cidadania, como emissão de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, expedição da Carteira de Identidade, atendimentos da Neoenergia, Compesa e Procon, consultas ao SPC e Serasa e serviços de higiene pessoal, corte de cabelo e barbearia.

A programação inclui ainda cadastro de currículos, encaminhamento para cursos de capacitação profissional, orientação sobre benefícios previdenciários do INSS, atualização e inscrição no CadÚnico, cadastro para o Benefício de Prestação Continuada (BPC), emissão do Cartão do Idoso e do cartão de estacionamento, além da primeira via do Vem Idoso para pessoas com 65 anos ou mais.

Também serão disponibilizados acolhimento psicológico e serviços do Conecta Recife e do Portal Gov.br. A agenda integra a solenidade e busca expandir o acesso da população a serviços essenciais, além de aproximar o Poder Judiciário dos pernambucanos.

Fundado em 13 de agosto de 1822, o Tribunal de Justiça de Pernambuco é uma das instituições mais tradicionais do estado e atua na prestação jurisdicional, na promoção do acesso à Justiça e no fortalecimento da cidadania.

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