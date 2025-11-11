A- A+

Período Natalino TJPE inaugura decoração de Natal do Palácio da Justiça O prédio histórico da capital pernambucana recebeu a decoração na noite desta terça-feira (11)

Um dos períodos mais importantes do ano já chegou. E para entrar no clima, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) inaugurou, nesta terça-feira (11), a decoração de Natal do Palácio da Justiça, na Praça da República, área central do Recife.

O prédio, uma das edificações históricas da cidade, recebe durante este ciclo natalino laços e faixas que flutuam como fitas de um presente, com uma iluminação nas cores dourado e vermelho.

O projeto foi desenvolvido pela diretoria de engenharia e arquitetura do TJPE e seguirá iluminando o bairro de Santo Antônio até o dia 6 de janeiro.

De acordo com o presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, a iluminação natalina é uma tradição da sua gestão para homenagear os pernambucanos.

"Fazemos questão, nesse momento, de dividir com todos uma reflexão sobre o que fizemos de bom, do que podemos melhorar e tornar nosso Pernambuco cada vez mais agradável, com as pessoas se preocupando umas com as outras. Esse é o símbolo do Natal e é a simbologia que queremos deixar acendendo a bela iluminação do TJPE", afirmou.

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco ressaltou a importância do cuidado com o prédio histórico do Palácio da Justiça, que teve sua pedra fundamental lançada em 1924.

“A gente tem recuperado nosso prédio por completo. É de manutenção difícil, muito antigo, mas todo ano a gente busca melhorar a qualidade das instalações para que as pessoas tenham o conforto adequado".

Além disso, Ricardo Paes Barreto ressaltou que ações como a iluminação tem como objetivo humanizar o sistema judiciário do estado. Outro evento programado para o ciclo natalino é a Cantata de Natal do TJPE que ocorrerá no início do próximo mês.

"Quando eu vejo um prédio público com uma iluminação bonita, está nos dando um recado para a gente ser melhor, procurar fazer o bem. Esse é o meu sentimento que eu espero que seja irradiado para todos os que passam pelo prédio", completou.

Como está o local

A fachada frontal do Palácio da Justiça apresenta microlâmpadas LED nas colunas circulares, com o tom branco morno.

Além da parte principal do prédio, o acesso da entrada do Palácio da Justiça também foi iluminado para o período natalino. O local conta com uma árvore tridimensional, produzida em estruturas metálicas, cercada de luzes e decorada com presentes, na cor branco e vermelho.

No jardim, os caules das árvores da Rua do Imperador foram decoradas com um manto de cordões de microlâmpadas.

