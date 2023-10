A- A+

Recife TJPE decreta luto oficial de três dias por morte do juiz Paulo Torres Pereira, em Jaboatão Juiz há 34 anos, Paulo Pereira foi assassinado na noite dessa quinta-feira (19), no bairro de Candeias

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decretou luto oficial de três dias e bandeira a meio-mastro por igual período em virtude da morte do juiz Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos, que era lotado no 21ª Vara Cível da Capital.



Juiz há 34 anos, Paulo Pereira foi assassinato na noite dessa quinta-feira (19), no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, por um tiro na cabeça, atrás da orelha esquerda.

Segundo o TJPE, o juiz, conhecido como Paulão, era muito querido por todos que fazem o Judiciário pernambucano e atuou em várias oportunidades como desembargador substituto.

"O Tribunal entrou em contato com as autoridades policiais de Pernambuco e prestará todo o apoio necessário para o rápido esclarecimento do crime e a responsabilização dos culpados", informou o TJPE.

O velório da vítima será a partir das 14h desta sexta-feira (20), no cemitério Memorial Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes.

