Qui, 30 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta30/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
justiça

TJPE decreta prisão de três policiais militares por tortura com resultado morte de homem em Gravatá

Crime aconteceu em 29 de janeiro de 2024, durante uma abordagem à vítima

Reportar Erro
Vítima foi abordada por policiais sob suspeita de envolvimento com tráfico de drogasVítima foi abordada por policiais sob suspeita de envolvimento com tráfico de drogas - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decretou a prisão preventiva de três policiais militares por tortura com resultado morte de um homem em Gravatá, no Agreste de Pernambuco.

O crime aconteceu em 29 de janeiro de 2024, durante uma abordagem à vítima, identificada como Renato Lourenço da Silva Nascimento. 

Segundo o processo, analisado pelo relator, desembargador Demócrito Reinaldo Filho, Renato foi abordado por policiais sob suspeita de envolvimento com tráfico de drogas.

Ele teria sido mantido algemado sob custódia dos três acusados e conduzido em um veículo particular ao "Bosque dos Universitários", às margens do Rio Ipojuca.

No local, teria sido submetido a agressões físicas e asfixia por afogamento para confessar a localização de entorpecentes e armas, e acabou morrendo. "As lesões foram descritas no laudo de perícia tanatoscópica", diz o processo.  

O caso chegou a ser analisado pelo Juízo da Vara da Justiça Militar Estadual, que havia recebido a denúncia, mas indeferiu o pedido de prisão preventiva dos réus por entender que não havia necessidade evidente naquele momento inicial.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recorreu da decisão alegando a necessidade de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e "conveniência da instrução criminal".

No processo, o MPPE menciona manifestação apresentada em sua ouvidoria por uma pessoa que teria solicitado anonimato por receio de represálias, e o relato de abordagem à médica legista - responsável pela análise do caso -, de um indivíduo que teria a procurado para "interferir na conclusão acerca da causa da morte".

Leia também

• "Domingo no Parque": musical inspirado em canção de Gil chega ao Recife

• Com "Circuito dos Teatros" e tour pela influência francesa na cidade, 'Olha! Recife' abre inscrições

Por unanimidade, no último dia 14 de julho, o TJPE decretou a prisão preventiva dos três policiais militares pela prática de crime de tortura com resultado morte.

Na decisão, o relator destaca a alta reprovabilidade do modus operandi, apontando indícios de agressões físicas e tentativas de interferência na perícia médica por parte de terceiros ligados aos acusados. 

"Existência de risco à instrução processual, diante do relato de tentativa de interferência na conclusão pericial, bem como a circunstância de os recorridos permanecerem na ativa, concluindo pela decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal", afirma a decisão.

A reportagem procurou a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) para comentar o decreto, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter