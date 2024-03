A- A+

Recife TJPE disponibiliza 50 vagas para casamento coletivo no Recife; saiba como participar Evento será realizado no dia 28 de maio, no Centro Universitário Estácio Recife

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) está com 50 vagas abertas para o casamento coletivo gratuito que será realizado no dia 28 de maio, no Centro Universitário Estácio Recife, no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife.



Para participar, é necessário fazer inscrição até o dia 26 de abril, na Casa da Justiça e Cidadania (CJC/TJPE), que funciona no prédio da Estácio Recife, local do casamento e que fica na avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, 1678. No local, o atendimento acontece das 9h às 12h.

Os documentos a serem apresentados variam de acordo com o estado civil do interessado. Confira:



- Solteiros: Certidão de Nascimento original e atualizada, RG, CPF e comprovante de residência do casal, além de RG e CPF de duas testemunhas;



- Divorciados: certidão com a averbação do divórcio, cópia da sentença, RG e CPF, comprovante de residência, além de RG e CPF de duas testemunhas;



- Viúvos: Certidão de Casamento com anotação do óbito, cópia da Certidão de Óbito, RG e CPF, comprovante de residência e RG e CPF de duas testemunhas.

