TJPE e Defensoria Pública disponibilizam testes de paternidade em Paulista; veja como se inscrever

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), ao lado da Defensoria Pública do Estado e a Prefeitura de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), estão realizando uma ação com o objetivo de aumentar a captação familiar do município. Assim, crianças e adolescentes poderão obter a paternidade reconhecida através do exame de DNA.

No evento, que representa o II Mutirão da Paternidade e Cidadania de Paulista, o Centro de Conciliação e Cidadania (Cejusc) do município realiza inscrições até a próxima quarta-feira (26) para a realização dos testes. O exame de sangue será coletado na sexta-feira (28), nas dependências do Cejusc, localizado ao lado do Paulista North Way Shopping, Rodovia PE-15, no Bloco B da faculdade Uninassau.

O resultado do teste de DNA estará disponível no dia 20 de outubro deste ano, quando serão abertos os envelopes dos exames, na presença dos responsáveis. Em caso de reconhecimento positivo da paternidade, serão realizadas sessões conciliatórias para definir os Alimentos, Guarda, e Regras de Visitação da criança ou adolescente.

“Neste segundo ano da ação Paternidade e Cidadania de Paulista identificamos um acréscimo significativo das crianças e adolescentes inscritas no mutirão, o que reforça o prestígio desse programa e motiva a desenvolver novas estratégias e Políticas Públicas que visem alcançar essa parcela da população infanto-juvenil, efetivando o direito fundamental à convivência familiar”, revelou o juiz-coordenador do Cejusc, Ricardo de Sá Leitão Alencar Júnior.

Requisitos para inscrição

Os testes serão oferecidos de duas maneiras: gratuitamente - 15 exames -, apenas para famílias em situação de vulnerabilidade econômica comprovada; já o público geral precisará pagar uma taxa de R$ 180,00, com possibilidade de parcelamento em até três vezes.

Para participar, será preciso: ser maior de 18 anos, ter ausência do nome do pai na certidão de nascimento do menor, e que o suposto pai concorde com a coleta de seu sangue.

Veja como se inscrever

A mãe, moradora do município, que estiver interessada em realizar o exame de paternidade, pode inscrever seu filho ou filha preenchendo o formulário (clicando aqui) que também está disponível, presencialmente, no Centro de Conciliação e Cidadania de Paulista, nas unidades socioassistenciais do município: nos CRAS - Centro de Referência em Assistência Social, nos CREAS Centro Especializado em Assistência Social, nos Conselhos Tutelares da cidade e ainda na Câmara de Conciliação da Uninassau Paulista.

Outra maneira de participar da ação é comparecer, no dia 26, à Justiça Itinerante do TJPE, das 8h às 16h, em ônibus institucional, estacionado no campo de futebol da Jaguarana, que fica na Avenida Três, nº 12.

Contato

Para obter mais informações, é possível entrar em contato com o número (81) 99790-1445, de WhatsApp, no horário das 8 às 14h, de segunda-feira a sexta-feira.

