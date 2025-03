A- A+

Parceria TJPE e IPERID firmam Acordo de Cooperação Técnica no Judiciário Parceria foi oficializada nesta segunda-feira (24), em evento no Palácio da Justiça, com presença do presidente do Tribunal, Ricardo Paes Barreto

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e o Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia (Iperid) firmaram, na tarde desta segunda-feira (24), no Palácio da Justiça, um Acordo de Cooperação Técnica para fortalecer as parcerias e ampliar o intercâmbio de conhecimento entre as instituições, consolidando a presença do Tribunal em redes estratégicas internacionais.

“Em todo o Brasil, os consulados têm de prestar assistência jurídica. Se um estrangeiro responder algum processo aqui, nós vamos comunicar ao consulado responsável para ele procurar saber se a pessoa recebeu toda a orientação necessária. Queremos abraçar todos os países que possuem consulados em Pernambuco e esse convênio é mais um passo dado nesse sentido”, afirmou o presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto.

A parceria prevê a criação de um cronograma de ações para envolver diversas comarcas e varas do TJPE, bem como a Escola de Magistratura de Pernambuco (Esmape). A colaboração permite a realização de estudos comparativos jurídicos internacionais bem como a aproximações entre os consulados e o Poder Judiciário estadual com vistas à ampliação de capilaridade e inserções por meio dos princípios da cidadania democrática.

“Essa é a casa de Joaquim Nabuco. Um homem internacional de Pernambuco, o primeiro embaixador brasileiro em Washington, nos Estados Unidos, entre 1905 e 1910. É nisso que esse convênio se baseia: na internacionalização das nossas estruturas jurídicas. Esse instrumento promove o intercâmbio de informações entre os quase 40 consulados que estão no Recife”, pontuou Thales Castro, Cônsul Honorário da República de Malta no Recife e presidente do Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia (IPERID).

Marcaram presença na solenidade diversos membros de consulados como a Cônsul Honorária da Áustria, Debora Duarte Cordeiro; o Cônsul Honorário do Japão, Hiroaki Sano; e a vice-Cônsul da França, Elsa Sobral. Também prestigiaram a assinatura do acordo o defensor público-geral da Defensoria Pública de Pernambuco, Henrique Seixas; a assessora especial da Presidência do TJPE, juíza Mariana Vargas; o associado ao Consulado da Eslovênia, Rodrigo Afonso, que veio representando o vice-presidente do IPERIDe Cônsul Honorário da Eslovênia no Estado, Rainier Michel; além do presidente da Associação de Imprensa de Pernambuco (AIP), Múcio Aguiar.

Veja também