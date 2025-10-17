A- A+

INAUGURAÇÃO TJPE inaugura nova Casa de Justiça e Cidadania no Recife em parceria com universidade Unidade instalada na Unipesu/Farec oferece atendimentos jurídicos, sociais e psicológicos e reforça o compromisso do Judiciário com o acesso à Justiça e a cidadania

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) inaugurou, nesta quinta-feira (16), mais uma unidade do programa Casas de Justiça e Cidadania (CJC), ampliando a rede de apoio jurídico e social no estado.

A nova sede funciona no Centro Universitário Unipesu/Farec, no bairro da Boa Vista, no Recife, e integra as ações do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec).

A iniciativa reforça o papel do Judiciário pernambucano na promoção da cultura da conciliação e no fortalecimento do acesso à Justiça.

A Casa de Justiça e Cidadania Unipesu/Farec vai oferecer à população atendimentos jurídicos, sociais e psicológicos, além de sessões de conciliação, orientações sobre benefícios sociais e atividades educativas nas áreas de cidadania, saúde e direitos humanos.

O espaço contará com a participação de alunos e professores da universidade, supervisionados por servidores e profissionais do TJPE, unindo formação acadêmica e compromisso social.

Durante a cerimônia de inauguração, a juíza Ana Carolina Avellar, coordenadora setorial das Casas de Justiça e Cidadania, ressaltou a importância da iniciativa.

“Se nós estamos hoje inaugurando a 43ª Casa de Justiça e Cidadania do Estado de Pernambuco, vocês já podem imaginar que isso é um exemplo de sucesso dentro e fora do Judiciário. A Casa de Justiça é uma porta de entrada mais simples, direta e acolhedora para quem tem fome e sede de justiça. O nome é muito significativo: queremos que as pessoas se sintam em casa, porque não há lugar melhor para buscar cuidado, escuta e amparo”, afirmou.

A magistrada também destacou o caráter humano e formativo do projeto.

“Esse é um espaço de aprendizado mútuo, tanto para os estudantes quanto para os profissionais. Todos os dias, cada atendimento é uma nova lição de empatia, serviço e solidariedade”, completou.

A coordenadora da unidade, Fabíola Maciel, celebrou a inauguração e o papel social da nova Casa.

“É muito honroso estarmos nesse espaço, um espaço que vai falar de Justiça e de cidadania. É um lugar para falar de gente, de cuidado, de compromisso. A Casa de Justiça é um ambiente pautado na escuta e no acolhimento, onde o diálogo e o respeito são os principais instrumentos de transformação”, destacou.

Representando o corpo docente da Unipesu/Farec, o coordenador do curso de Direito, Otávio dos Santos, reforçou a importância da parceria.

“Nessa implantação, conseguimos levar de fato serviços para a comunidade. A Casa de Justiça e Cidadania é, para mim, a casa do povo. Tive a oportunidade de atuar na unidade do Coque e vivi uma das maiores experiências da minha vida. Cresci como profissional e como pessoa. Hoje, fico feliz e realizado por ver nossos alunos e professores participando desse projeto, que integra o Direito, a Psicologia e a Assistência Social em prol da cidadania”, afirmou.

A coordenadora geral da Unipesu/Farec, Amanda Ubiratá, também ressaltou o impacto da iniciativa na formação dos estudantes.

“Essa inauguração é mais uma celebração, mais uma conquista para os nossos alunos, para a instituição e para a comunidade. Agradeço a todos os professores envolvidos nesse processo. Tenho certeza de que os estudantes aprenderão muito com as experiências e causas que serão acompanhadas aqui”, declarou.

A diretora executiva do Nupemec, Tarciana Chalegre, destacou o papel das Casas de Justiça como espaços de inclusão e pacificação social.

“Esses espaços representam a porta de entrada do cidadão ao Poder Judiciário e fortalecem o diálogo e a empatia nas relações sociais. A presença das universidades como parceiras é fundamental para unir conhecimento, prática e sensibilidade social”, afirmou.

