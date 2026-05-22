A- A+

SEMANA DO SOLO SEGURO TJPE inicia Semana do Solo Seguro com debates e entrega de títulos de propriedade A partir desta segunda-feira (25), a iniciativa promove ações de regularização fundiária urbana em diversos municípios do Estado

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) realiza, entre os dias 25 e 29 de maio, a Semana de Mobilização Solo Seguro - Favelas e Comunidades Urbanas 2026. A iniciativa segue as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para o estímulo à regularização fundiária no Estado, englobando seminários, palestras e a entrega de títulos de propriedade em diferentes municípios pernambucanos.



A abertura oficial da programação ocorre na segunda-feira (25), às 14h, no Auditório Desembargador Itamar Pereira da Silva, na Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), no Recife. O evento contará com a presença do presidente do TJPE, desembargador Francisco Bandeira de Mello, e do corregedor-geral da Justiça de Pernambuco, desembargador Alexandre Guedes Alcoforado Assunção.

Na ocasião, haverá o lançamento da campanha “Moradia Legal” e a assinatura de um convênio de cooperação técnica entre o TJPE, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco e a Fundação Apolônio Salles (Fadurpe).



Escola Judicial de Pernambuco - Esmape. Foto: Facebook/Esmape

Seminário e Debates

Também na segunda-feira (25), das 8h às 17h, a Esmape sedia o seminário “Regularização Fundiária, Território e Meio Ambiente: Caminhos para um Brasil mais justo e sustentável”.



Dividido em quatro mesas temáticas, o encontro discutirá a integração de sistemas para governança fundiária, soluções judiciais e extrajudiciais possessórias, além de sustentabilidade ambiental.

Ações nos Municípios

No decorrer da semana, o cronograma prevê a entrega de títulos de propriedade nas cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, Garanhuns, Belo Jardim, Serra Talhada, Triunfo e Cabrobó.



As ações envolvem parcerias com prefeituras, a Pernambuco Participações e Investimentos S/A (Perpart), a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e cartórios de registro de imóveis.



A agenda completa com os locais e horários de cada atividade está disponível no portal oficial do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Veja também