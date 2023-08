TJPE lança projeto para ajudar a população a tirar dúvidas sobre questões jurídicas

A- A+

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) lançou, nesta terça-feira (29), o "TJ para PE - Direto ao Direito", projeto que visa estabelecer uma comunicação mais direta e simples com a população do estado.

Para isso, serão produzidos vídeos curtos, com uma linguagem simples e objetiva, sobre temas de interesse da população, que fará a escolha dos assuntos abordados através de um canal de comunicação disponibilizado pelo próprio TJPE.

"O objetivo desse projeto, que foi desenvolvido pelo Centro de Inteligência da Justiça Estadual de Pernambuco (Cijuspe) e Ascom do TJPE, é fortalecer a conexão entre o TJPE e a população. Produziremos vídeos curtos, de 30 segundos a 1 minuto no máximo, que serão fortemente veiculados nas nossas redes sociais e na imprensa sobre temas relevantes para as pessoas, com uma linguagem simples e direta. Queremos levar à população os seus direitos a partir desses vídeos", explicou o Desembargador do TJPE e idealizador do programa, Ruy Patú.

Presente no evento de lançamento, também estava o presidente do TJPE, Luiz Carlos de Barros Figueirêdo, que ressaltou a importância do programa tanto para a disseminação de informação para população, como também para a produção jornalística, e fez questão de agradecer à categoria pelo trabalho realizado.



"Não podemos exigir que as pessoas saibam termos jurídicos complicados ou questões mais burocráticas, porque a disseminação de informação sobre isso não é feita da maneira correta. Também não podemos culpar os jornalistas porque eles mesmos não têm contato direto com essas questões como nós, profissionais do Direito, então esse trabalho tem que partir da gente", começou o presidente.

"O projeto vem para evitar que as pessoas caiam em golpes ou sejam enganadas por profissionais mal-intencionados, e possam, de fato, entender dos seus direitos. O programa vai facilitar também o trabalho dos jornalistas, categoria que eu valorizo muito, a melhorar ainda mais o trabalho que vem sendo desenvolvido", finalizou.

Os primeiros programas já estão prontos e abordam os seguintes temas: como tirar uma certidão criminal ou cível, a importância e o papel da Ouvidoria e os riscos das chamadas demandas predatórias - ações impetradas em série e que buscam obter vantagens, atrasar ou causar prejuízos financeiros às pessoas.

A partir de um trabalho conjunto entre setores de Audiovisual, Jornalismo, Redes Sociais, Publicidade e Design e mudança na linha editorial, a Ascom TJPE busca apresentar os conceitos do Direito para a sociedade com novos produtos.

Além do TJ para PE – Direto ao Direito, são veiculados o JuridiQuê?, que trará o significado de expressões jurídicas; o Minuto TJPE, com resumo de iniciativas; o TJPE Decide, com julgados do Tribunal, entre outros. Tudo com a cara das redes sociais, sempre adotando uma linguagem de fácil assimilação para a maioria das pessoas.

"A população é carente de informações jurídicas e é necessário que elas tenham esses esclarecimentos para que não caiam em golpes e saibam o que fazer e como se comportar com questões do tipo. Então o projeto tenta atuar justamente nessa etapa, porque a população quer e precisa se informar sobre os assuntos importantes", reiterou Ruy Patú.

Os vídeos serão veiculados nas próprias redes sociais do TJPE (Instagram, Facebook e X, o antigo Twitter). A primeira publicação ocorre ainda nesta terça, às 12h.

População "escolhe" as pautas

Para o programa, o TJPE promoveu, tanto, a criação de diversos canais de comunicação direta com a população, que poderá passar sugestões de pauta para as próximas produções do programa. Os temas podem ser assuntos variados, que tirem dúvidas dessas pessoas sobre assuntos jurídicos que possam ajudar diretamente os cidadãos.

Para entrar em contato com o TJPE, é possível entrar em contato via e-mail ([email protected]) ou por ligação, no número (81) 31820645. Também será possível mandar mensagens na Ouvidoria do site oficial do TJPE (https://www.tjpe.jus.br/).

