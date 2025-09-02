Ter, 02 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça02/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SEGURANÇA

TJPE leva Juizado Itinerante a Caruaru durante o Festival Pernambuco Meu País

Iniciativa garante prestação jurisdicional rápida e eficiente em casos de delitos de menor potencial ofensivo

Reportar Erro
Essa é a primeira vez que o Festival Pernambuco Meu País conta com o Juizado ItineranteEssa é a primeira vez que o Festival Pernambuco Meu País conta com o Juizado Itinerante - Foto: Janaína Pepeu/Secom

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) oferece serviços do Juizado Itinerante durante o Festival Pernambuco Meu País em Caruaru. O evento acontece nos dias 5,6 e 7 de setembro.

De acordo com o coordenador dos Juizados Especiais de Pernambuco, juiz Roberto Pedrosa, o objetivo é assegurar mais segurança e comodidade ao cidadão, com um serviço ágil e próximo da população.

A iniciativa garante prestação jurisdicional rápida e eficiente em casos de delitos de menor potencial ofensivo, como brigas, ameaças, desacato, desobediência, injúria e lesão corporal leve, além de questões ligadas ao Direito do Consumidor. 

 

Leia também

• TJPE promove Juizado Itinerante no Festival Pernambuco Meu País em Arcoverde, neste fim de semana

• Festival Pernambuco Meu País estreia em Salgueiro com cortejo cultural

• Começa nesta quinta (24), em Salgueiro, o Festival Pernambuco Meu País 

Ocorrências mais graves são encaminhadas ao Judiciário no expediente forense regular, enquanto cidadãos que se sentirem lesados durante a festa podem buscar composição civil ou conciliação diretamente no posto.

Apoio
Essa é a primeira vez que o Festival Pernambuco Meu País conta com o Juizado Itinerante, também conhecido como Juizado do Frio, por atuar nos meses de inverno.

A estrutura segue o modelo já consagrado dos Juizados do Folião, do Forró e do Frio, reunindo juízes, servidores e parceiras institucionais, como Ministério Público, Defensoria Pública e Secretaria de Defesa Social. 

Municípios
Antes de chegar a Caruaru, o serviço já esteve em outros municípios. Em Arcoverde, funcionou nos dias 29 e 30 de agosto, com base no Ato 837/2025, publicado na edição 239/2025 do Diário de Justiça eletrônico, que determinou a instalação do Juizado no evento. Já em Gravatá, nos dias 22 e 23 de agosto, os atendimentos ocorreram na Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Devaldo Borges, no Centro da cidade.

Com informações da assessoria.*

Reportar Erro

Veja também

Newsletter