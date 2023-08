TJPE leva serviços de saúde e cidadania gratuitos ao pátio do Carmo, nesta quinta-feira (17)

A- A+

O Núcleo de Conciliação (Nupemec), do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), realizará uma ação com diversos serviços gratuitos de saúde e cidadania, nesta quinta-feira (17), no pátio da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no Centro do Recife. A iniciativa acontece em comemoração aos 21 anos do TJPE.



A iniciativa acontecerá das 8h às 12h e vai disponibilizar emissão de carteira de identidade, cadastramento da tarifa social para contas de água e luz, além de exames oftalmológicos e testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis.



Também serão ofertados aferição de pressão arterial, vacinação, consultoria jurídica com a Defensoria Pública de Pernambuco, serviços do Detran, Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital (CTPS), cortes de cabelo e barbearia.



Em alguns serviços haverá distribuição de senhas, como é o caso da realização de atendimentos oftalmológicos, que conta com 80 vagas disponíveis para maiores de 55 anos. É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e telefones de contato.

Confira todos os serviços disponíveis:

Saúde:

- Aferição de pressão arterial;

- Exames oftalmológicos (para maiores de 55 anos) de acuidade visual e auto refração;

- Testes rápidos de sangue, tais como glicose, sífilis, HIV, Hepatite;

- Vacinação;

- Vacinação e agendamento de castração de cães e gatos.



Cidadania:

- Neoenergia - Parcelamento de débitos; mudança de titularidade, entre outras ações;

- Compesa - cadastramento da tarifa social, mudança de titularidade, negociação de débitos, parcelamento, revisão de consumo, entre outras ações;

- Consulta SPC/Serasa e orientação financeira - Orientação do Programa Proendividados/Nupemec/TJPE;

- Consultoria jurídica com a Defensoria Pública de Pernambuco.

- RG - Emissão de 100 cédulas

Detran:

- Emissão de Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - Emissão de Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV;

- Emissão de taxas; agendamento de serviços;

- Renovação de CNH com captura de fotos;

- Informações relacionadas aos serviços do Detran;

- Emissão de extratos;

- Consulta de pontuação da CNH;

- Informações sobre o Aplicativo Carteira Digital de Trânsito - ATPVe.

Empregabilidade

- Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social digital - CTPS;

- Cadastro no Go Recife e no Sistema Nacional de Emprego (Sine);

- Inscrição e orientação para o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Artesanato do Recife

- Cadastro de pessoas com direito ao Benefício Prestação Continuada – BPC.

Exército

- Inscrições na Junta militar como reservista.

IEL

- Cadastro e orientação sobre estágios profissionais; inscrições para cursos gratuitos profissionalizantes.

INSS

- Orientação sobre Previdência.



TJPE

- Orientações e encaminhamentos sobre os serviços de conciliação do Nupemec/TJPE.

TRE-PE

- Alistamento eleitoral, regularização da situação eleitoral como emissão de multas, transferência de domicílio eleitoral, emissão de 2ª via, e atualização de dados.



Cuidados Pessoais:

- Banho e serviços de higiene - Ong Micro da Caridade

- Barbearia;

- Cortes de cabelo;

- Manicure e pedicure; Design de sobrancelha;

- Orientação nutricional e de higiene bucal (com escovódromo).

Veja também

Violência Em um dia, mais de 3 mil pessoas fogem de bairro na capital do Haiti temendo as gangues