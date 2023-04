A- A+

SOLIDARIEDADE TJPE mobiliza campanha para vítimas de incêndio no Lar Paulo de Tarso; saiba como doar Instituição que acolhe crianças em situação de risco social sofreu incêndio na madrugada desta sexta-feira (14)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) anunciou uma campanha para ajudar o Lar Paulo de Tarso. Localizada no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, a instituição que abriga crianças em situação de risco social sofreu um incêndio na madrugada desta sexta-feira (14), que deixou quatro pessoas mortas e 13 feridas.

O objetivo do TJPE é arrecadar doações para o abrigo e para as vítimas do incêndio. Os interessados em contribuir financeiramente podem realizar suas doações de valores através de chave PIX 35618933/0001-21 (CNPJ da entidade) ou de transferência bancária (Banco do Brasil - 001, agência: 1245-9, conta corrente: 119346-5).

Estão sendo recolhidos também móveis, já que boa parte dos que pertenciam à instituição foi destruída no incêndio. Os objetos podem ser entregues na Rua Martins Ribeiro, 288, no bairro do Hipódromo.



Outros donativos podem ser entregues nos prédios do TJPE, além do Ministério Público de Pernambuco, no bairro de Santo Antônio. Os locais estão recebendo itens como alimentos, materiais de limpeza e de higiene pessoal, roupas, utensílios domésticos e brinquedos.

Confira os pontos de arrecadação:

Ministério Público de Pernambuco - Ed. Roberto Lyra (Rua do Imperador Pedro II, 473, Santo Antônio)

Palácio da Justiça (Praça da República, s/n, Santo Antônio)

Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano (Av. Desembargador Guerra Barreto, s/n - Ilha Joana Bezerra)

Escola Judicial de Pernambuco (Rua Desembargador Otílio Neiva Coêlho, s/n, Ilha Joana Bezerra)

Edf.Paula Baptista (Rua Imperador Dom Pedro II, 207 - Santo Antônio)

Fórum Thomaz de Aquino (Av. Martins de Barros, 593 - Santo Antônio)

Central de Juizados Especiais da Capital (Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 1919)

Centro Integrado da Criança e Adolescente (R. João Fernandes Vieira, 405 - Boa Vista, Recife)

Fórum de Jaboatão dos Guararapes (Rodovia BR 101 - Prazeres)

Fórum de Olinda (Av. Pan Nordestina, s/n - Vila Popular, Olinda)

Fórum de Camaragibe (Av. Dr. Belmino Correia, 144)

