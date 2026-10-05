A- A+

Serviço TJPE promove Ação de Cidadania para Pessoa Idosa com serviços gratuitos no Recife Iniciativa realizará atendimentos voltados à garantia de direitos e à promoção da qualidade de vida da população idosa

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio da Coordenadoria dos Juizados Especiais e do Núcleo de Conciliação (Nupemec), promove a Ação de Cidadania para Pessoa Idosa – Prioridade em Ação: Direitos e Cidadania da Pessoa Idosa nesta quinta-feira (8).

A programação será realizada das 8h às 13h, no 5º andar da Ala Norte do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, localizado na Avenida Desembargador Guerra Barreto, em Joana Bezerra, na área central do Recife.

A iniciativa reúne serviços gratuitos nas áreas de Justiça, cidadania, saúde e orientação financeira, com atendimentos voltados à garantia de direitos e à promoção da qualidade de vida da população idosa.

Entre os serviços oferecidos estão orientação jurídica, atendimento do Setor de Queixas dos Juizados Especiais, realização de Audiências de Mediação em Direito de Família e agendamentos, além do atendimento do Projeto Apoio Legal do Juizado Especial Criminal do Idoso.

Também haverá atendimento do Proendividados, com orientação e negociação de dívidas, roda de conversa sobre educação financeira e palestra com o delegado da Delegacia do Idoso, Ícaro Barros Schneider, sobre os serviços prestados pela unidade, os golpes mais recorrentes contra pessoas idosas e as formas de prevenção.

Os participantes poderão ainda ter acesso à consulta ao SPC/Serasa, serviços da Neoenergia e da Compesa e orientação previdenciária.

Na área de documentação, serão disponibilizados serviços para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e solicitação da segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito.

A programação também contempla serviços de saúde, como acolhimento psicológico, testes rápidos para hepatite C, aferição de pressão arterial, orientação sobre prevenção de doenças cardiovasculares, saúde bucal e prevenção de quedas.

Serão oferecidos atendimentos nas áreas de enfermagem e farmácia, nutrição e fisioterapia.

União estável

Como parte da programação, o TJPE, por meio da Coordenadoria dos Juizados Especiais e do Nupemec, em parceria com a Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR), promoverá uma ação especial de reconhecimento de união estável destinada à população idosa.

Serão disponibilizadas 50 vagas para casais que desejam formalizar juridicamente a união de maneira facilitada.

Para participar, é obrigatório que pelo menos um dos parceiros seja pessoa idosa. O atendimento presencial também ocorrerá nesta quinta-feira (8), das 8h às 13h, no 5º andar do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Ala Norte, nas salas da Central de Audiências.

Os interessados devem realizar a pré-inscrição junto à Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR), por telefone ou WhatsApp, pelo número (81) 99148-1342. O atendimento para as inscrições funciona das 9h às 12h e das 13h às 17h.

No dia do atendimento, os casais deverão apresentar RG e CPF de ambos, acompanhados da declaração de duas testemunhas; cópia do comprovante de residência atualizado; certidões emitidas há menos de 90 dias (certidão de nascimento para solteiros, certidão de casamento com averbação do divórcio para divorciados ou certidão de casamento com anotação do óbito para viúvos).



Também é necessário levar certidão de nascimento, casamento ou documento de identidade dos filhos, caso existam; documentos comprobatórios da propriedade de bens móveis e imóveis, se houver; declaração de hipossuficiência financeira; e telefone e WhatsApp para contato.

Serviço

Ação de Cidadania para Pessoa Idosa – Prioridade em Ação: Direitos e Cidadania da Pessoa Idosa

Data: 8 de outubro

Horário: das 8h às 13h

Local: 5º andar da Ala Norte – Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano

Endereço: Avenida Desembargador Guerra Barreto, s/n, Joana Bezerra, Recife-PE

Pré-inscrição para Reconhecimento de União Estável: Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR) – telefone/WhatsApp (81) 99148-1342

Horário de atendimento para inscrições: das 9h às 12h e das 13h às 17h

Vagas: 50 casais, sendo obrigatório que pelo menos um dos parceiros seja pessoa idosa.

Veja também