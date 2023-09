TJPE promove ação intinerante com atividades jurisdicionais para população de Camaragibe

A- A+

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio de seu Núcleo de Conciliação (Nupemec), realizará, na próxima terça-feira (5), uma Ação da Justiça itinerante no Parque Municipal da Cidade de Camaragibe, Região Metropolitana do Recife, para realização de atividades jurisdicionais

Coordenado pelo Centro Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – Cejusc da Comarca, o evento sera realizado na manhã de terça-feira, das 8h às 12h.

O TJPE disponibilizará um ônibus adaptado para as audiências de conciliação e outras atividades jurisdicionais.

Confira os serviços ofertados na Ação:

- Realização de sessões de conciliação e mediação.



- Atendimento e protocolo de reclamações pré-processuais pela equipe do Cejusc Camaragibe.



- Orientação Jurídica pela Defensoria Pública.



- Serviços na área de Saúde como aferição de pressão, teste rápido de glicose, HIV, sífilis, hepatite, vacinação contra Covid-19 e H1N1, prestados pela Prefeitura de Camaragibe.



- Emissão de carteira de identidade pelo Instituto de Identificação Tavares Buril. Para emissão de 1ª via e para pessoas acima de 65 anos, não há pagamento de taxa. Nos demais casos, custa R$ 28,57.



- Emissão, sem pagamento de taxas, de 2ª via de certidão de nascimento, casamento e óbito pelo Cartório de Registro Civil de Camaragibe.



- Serviços para cães e gatos: doação, castração e orientação de cuidados básicos aos PETS, realizado pelo projeto Prefiro Bicho.



- Cortes de cabelo, barba, escova e design de sobrancelhas pelo Instituto Embelleze



- Palestra sobre o Transtorno do Espectro Autismo – TEA com a escritora Silvia Gonçalves e divulgação de seu livro “Relatos de Pais do Autismo”.



- Serviços do Detran-PE.



- Consulta SPC e Serasa com a Câmara de Dirigentes Lojistas-CDL.



