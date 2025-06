TJPE promove atividades de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa em junho

A- A+

Junho ficou conhecido como o mês internacional de enfrentamento a violência contra as pessoas idosas. Para a conscientização dessa temática, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) realizará ações nos dias 3 e 11 deste mês, com o intuito de abordar o assunto e proteger a faixa etária de eventuais perigos.

Os encontros acontecerão no Centro Integrado de Cidadania (CIC), localizado na Rua da Glória, 301, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife, das 8h às 11h, como parte da Semana Nacional dos Juizados Especiais.

Nos dois dias de evento, pessoas idosas e os seus familiares poderão participar de rodas de conversas e de atividades de prevenção e conscientização sobre a violência contra o público da faixa etária, além de boas práticas para o Juizado Especial Criminal do Idoso.

A Defensoria Pública de Pernambuco também realizará atendimentos para os participantes interessados que apresentarem algum documento como RG, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento ou de nascimento original.

Para o juiz titular do Juizado Especial Criminal do Idoso, Waldemiro Lima Neto, "essas datas representam marcos fundamentais para a promoção de ações preventivas e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à redução da violência contra os idosos e as boas práticas dos Juizados Especiais, reafirmando o compromisso do Poder Judiciário pernambucano com a proteção dessa relevante parcela da população."

Já Diane Varisco, psicóloga do TJPE, lembrou que "precisamos sempre levar informação sobre as diferentes formas de violência contra a população idosa."

"É através da informação que podemos prevenir e combater o preconceito e a violência para garantir os direitos e a dignidade dessa população que é tão vulnerável", completou a profissional.

A Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu oficialmente a data 15 de junho como o dia mundial de conscientização de enfrentamento da violência contra a pessoa idosa e começou a considerar junho como o mês violeta.



