VERÃO TJPE promove Juizado do Verão a partir deste sábado (27) Ação também conta com a parceria do MPPE, da Marinha, da Secretaria de Defesa Social do Estado e das Prefeituras de Tamandaré e de Ipojuca.

O Juizado do Verão atuará na solução mais rápida de demandas de menor complexidade, especialmente conflitos típicos do período turístico, como questões relacionadas a consumo, hospedagem, conflitos de vizinhança, perturbação ao sossego, pequenas infrações penais, além de atendimento e orientação ao cidadão.

As atividades acontecem nas comarcas de Tamandaré e Ipojuca/Porto de Galinhas com início no dia 27 de dezembro.

A Coordenadoria Geral dos Juizados Especiais tem trabalhado na organização da ação e na articulação com diversos setores internos do TJPE e órgãos parceiros, visando garantir a estrutura adequada ao funcionamento do serviço.

A ação conta com a parceria do Ministério Público de Pernambuco, da Marinha do Brasil, da Secretaria de Defesa Social do Estado e das Prefeituras de Tamandaré e de Ipojuca.

"O projeto reforça o compromisso do Tribunal com a prestação jurisdicional eficiente e próxima da população, especialmente em períodos de grande circulação de pessoas em duas Comarcas das regiões litorâneas, Tamandaré e Ipojuca (Porto de Galinhas)", afirma o coordenador geral dos Juizados Especiais do TJPE, juiz Roberto Pedrosa.

Confira a programação do serviço

Os locais de instalação do Juizado do Verão são:

Tamandaré: Fórum Dr. Clemenceau Dutra de Almeida Lyra, Avenida José Bezerra Sobrinho, s/n, Campas, Tamandaré-PE;

Porto de Galinhas/Ipojuca: Rua Beijupirá, nº 4239 - Vila de Porto de Galinhas, Ipojuca-PE;

Dias e horários: O horário de funcionamento do Juizado será das 14h às 23h59, com dois plantões diários, nos dias 27 e 28 de dezembro de 2025, 03, 04, 10, 11, 16, 17, 18, 24, 25, 30 e 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2026.

