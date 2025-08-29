TJPE promove Juizado Itinerante no Festival Pernambuco Meu País em Arcoverde, neste fim de semana
Tribunal de Justiça de Pernambuco oferece atendimentos ao público em casos de brigas, ameaças e lesão corporal leve durante o evento
O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) estará presente no Festival Pernambuco Meu País, que ocorre em Arcoverde, no Sertão do estado, com o Juizado Itinerante, no sábado (30) e domingo (31), das 21h às 2h.
Serão promovidos atendimentos diretos ao público em casos de delitos com menor potencial ofensivo, como brigas, ameaças, desacato, injúria e lesão corporal leve.
A estrutura reúne juízes, servidores e parceiros como Ministério Público, Defensoria Pública e Secretaria de Defesa Social.
Questões relacionadas ao direito do consumidor também serão atendidas pelos servidores do TJPE durante o festival.
Ocorrências mais graves são encaminhadas ao Judiciário no expediente forense regular, enquanto cidadãos que se sentirem lesados durante a festa podem buscar composição civil ou conciliação diretamente no posto.
De acordo com o coordenador dos Juizados Especiais de Pernambuco, juiz Roberto Pedrosa, o objetivo é assegurar mais segurança e comodidade ao cidadão com um serviço ágil e próximo da população.
O serviço também foi realizado durante a edição de Gravatá do Pernambuco Meu País, no último fim de semana, nos dias 22 e 23 de agosto.
É a primeira vez que o festival conta o Juizado Itinerante ou Juizado do Frio, como também é chamado, já que acontece durante o período do inverno.
Para garantir uma prestação jurisdicional mais rápida e eficiente, o TJPE também irá até Caruaru durante os dias 5, 6 e 7 de setembro. A Capital do Forró é a última cidade a receber o festival, que teve início entre 25 e 27 de julho, em Salgueiro.