TJPE promove leilões virtuais com imóveis do Recife penhorados por dívidas de condomínio; confira

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) promove, até junho deste ano, quatro leilões virtuais de imóveis situados no Recife e que foram penhorados após dívidas de condomínio.



Há apartamentos de diferentes tamanhos e com lances mínimos que variam de R$ 100 mil a R$ 320 mil. Eles estão localizados nos bairros de Boa Viagem, na Zona Sul, e Coelhos e Santo Amaro, na área central da capital.

Segundo o TJPE, os apartamentos podem estar ocupados ou desocupados, cabendo aos interessados conferir, no edital do respectivo leilão, a situação de cada apartamento.



"O valor de venda é usado para quitar a dívida existente com o condomínio e o novo comprador ainda fica livre de arcar com os débitos tributários, porque dívidas com impostos são eliminadas para imóveis adquiridos em leilão judicial", informou o TJPE.



Confira detalhes dos imóveis e programação dos leilões:



Imóvel no Edifício Acadêmico Marcos Vilaça - Boa Viagem

Edifício Acadêmico Marcos Vilaça. Foto: Divulgação

Apartamento nº 1504, com 78,86 m² de área útil, com duas vagas de garagem, localizado no 15º pavimento do Edifício Acadêmico Marcos Vilaça, na Rua Amalia Bernardino de Souza, nº 264, em Boa Viagem, Recife.



A venda do imóvel ocorreu após a penhora do bem imobiliário em decorrência de débito com a taxa condominial por determinação da 7º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo da Capital.



O leilão ocorrerá no site www.inovaleilao.com.br. A primeira chamada teve início no dia 17 de abril deste ano e será encerrada no dia 21 de junho, com valor mínimo de lance de R$ 320 mil.



De acordo com o TJPE, se não houver ofertas, automaticamente terá início a segunda chamada entre os dias 21 de junho e 28 de junho, com valor mínimo de lance de R$ 160 mil.



Interessados podem conferir o edital do apartamento ou obter mais informações no e-mail pelo telefone (81) 3061-0818.

Imóvel no Edifício Forte Santa Catarina - Boa Viagem

Edifício Forte Santa Catarina. Foto: Divulgação



Está sendo leiloado o apartamento nº 302, com 131,36 m² de área útil, localizado no 3º pavimento elevado do Edifício Forte Santa Catarina, na Rua Desembargador João Paes, nº 590, em Boa Viagem.



A venda do imóvel ocorreu após a penhora do bem imobiliário em decorrência de débito com a taxa condominial por determinação da 1ª Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais da Capital Seção B.



O leilão ocorrerá no site https://www.gracieleiloes.com.br. A primeira chamada ocorreu entre os dias 9 e 25 de maio, com valor mínimo de lance de R$ 450 mil. Como não houve ofertas, automaticamente teve início a segunda chamada que vai até o dia 6 de junho, com valor mínimo de lance de R$ 225 mil.



Mais informações sobre o apartamento podem ser obtidas no edital ou pelo telefone (81) 4042-0318.

Imóvel no Edifício Alfredo Bandeira - Santo Amaro

Edifício Alfredo Bandeira. Foto: Divulgação

Está sendo leiloado o apartamento nº 408, com 60 m² de área útil, localizado no 4º pavimento do Edifício Alfredo Bandeira, com frente para a rua da Aurora, nº 1071, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

A venda do imóvel ocorreu após a penhora do bem imobiliário em decorrência de débito com a taxa condominial por determinação da 12ª Vara Cível - Seção B.

O leilão ocorrerá no site www.inovaleilao.com.br. A primeira chamada teve início no dia 24 de maio e vai até o dia 13 de junho, com valor mínimo de lance de R$ 150 mil. Se não houver ofertas, automaticamente terá início a segunda chamada entre os dias 13 de junho e 20 de junho, com valor mínimo de lance de R$ 75 mil.

Mais informações podem ser obtidas no edital ou pelo telefone (81) 3061-0818.

Sala no Empresarial Joaquim Cardoso - Coelhos

Empresarial Joaquim Cardoso. Foto: Divulgação

Está sendo leiloado a sala comercial nº 203, com 31,20 m² de área útil, localizado no 5º pavimento elevado do Empresarial Joaquim Cardoso, situado na rua Capitão José da Luz, 25, Coelhos, área central do Recife.



O imóvel é composto de banheiro, circulação e uma vaga rotativa de garagem para carro de pequeno e médio porte. A venda ocorreu após a penhora do bem imobiliário em decorrência de débito com a taxa condominial por determinação da 19ª Vara Cível da Capital.

O leilão ocorrerá no site www.inovaleilao.com.br. A primeira chamada teve início no dia 13 de abril deste ano e será encerrada no dia 13 de junho, com valor mínimo de lance de R$ 100 mil. Se não houver ofertas, automaticamente terá início a segunda chamada entre os dias 13 de junho e 20 de junho, com valor mínimo de lance de R$ 50 mil.

Mais informações podem ser obtidas no edital ou pelo telefone (81) 3061-0818.

