Serviço Tamandaré: TJPE promove Ônibus da Justiça Itinerante e casamento coletivo no Dia da Solidariedade Tribunal de Justiça de Pernambuco estará presente na iniciativa idealizada pelo Padre Arlindo nesta sexta-feira (18)

No Dia da Solidariedade, evento idealizado pelo Padre Arlindo em seu aniversário de 50 anos, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) promoverá serviços durante a festividade, que ocorre entre esta a sexta-feira (18) e o sábado (19), em Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco.

A iniciativa será realizada no Forte de Santo Inácio de Loyola, das 8h às 17h, e contará com ações gratuitas de saúde, justiça, beleza e bem-estar para a população do município.

O Núcleo de Conciliação (Nupemec), do TJPE, disponibilizará o Ônibus da Justiça Itinerante na sexta, a partir das 8h.

O veículo terá serviços de cidadania, que devem beneficiar mais de 5 mil pessoas com atendimentos de saúde, bem-estar e justiça. Os serviços são gratuitos.

Durante a ação, a equipe do Nupemec também oferecerá orientações sobre como ingressar com procedimentos de conciliação e mediação.

Conflitos familiares e cíveis, como divórcios, pensão alimentícia, guarda, partilha de bens, cobranças e conflitos de vizinhança, podem ser resolvidos por meio desta conciliação.

Outro destaque da ação será o casamento coletivo civil de 32 casais, que acontece às 11h na creche Pe. Enzo.

A cerimônia será celebrada pelo juiz Tácito Costa Coaracy, titular da Vara Única de Tamandaré, dentro da programação do evento.

Serviço:

Dia da Solidariedade - Tamandaré/PE

18 e 19 de julho (sexta e sábado - ações do TJPE na sexta)

Das 8h às 17h

Forte de Santo Inácio de Loyola - Tamandaré



